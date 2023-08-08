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臺南2022查賄檢討　前檢長葉淑文：選舉布建應像臺南道路八卦形

▲檢察總長邢泰釗南下臺南歸仁警分局參加臺南地區檢、警、調、廉、移查賄得失檢討會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗(前排中)南下臺南歸仁警分局參加臺南地區檢、警、調、廉、移查賄得失檢討會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導　

臺南地區檢、警、調、廉、移齊聚台南市歸仁警分局檢討查賄得失；與會的檢察總長邢泰釗表示，臺南地區在2022年選舉期間，發生數起重大事件，靠著團隊同心協力，終將問題一步一步克服，實難能可貴。而台南地檢署前檢察長葉淑文說，查賄最重要的是熱情，要喚起每個人對這 塊土地熱愛，才能激發團隊更積極投入選舉查察工作。

▲檢察總長邢泰釗南下臺南歸仁警分局參加臺南地區檢、警、調、廉、移查賄得失檢討會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗南下臺南歸仁警分局參加臺南地區檢、警、調、廉、移查賄得失檢討會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

臺南地區檢、警、調、廉、移齊聚歸仁警分局，檢討策進 2022年九合一地方公職人員選舉查察工作；與會有檢察總長邢泰釗、臺南高分檢檢察長朱家崎、臺南地檢署前檢察長葉淑文、臺南市警局長廖宗山、臺南市調查處長黃建華、臺南市政府政風處長高伯陽、臺南市專勤隊長李建雄等單位人員。

▲檢察總長邢泰釗南下臺南歸仁警分局參加臺南地區檢、警、調、廉、移查賄得失檢討會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

葉淑文前檢察長指出，選舉布建應像臺南道路一樣，是一個八卦形的，以地檢署為中心，放射線式出去跟各個友軍機關構成聯繫，各機關間，也能夠因地檢署而相互溝通，變成一個蜘蛛網形、八卦形的， 友軍間彼此都更密切的聯繫。檢察官對應各分局，不要只是形式上對應，分局、派出所、分駐所，由哪個檢察官負責，定位都要非常清楚，除了檢察官可以知道自己的責任外，第一線的警察也可以隨時找到諮詢的對象。

她說，在反賄選宣導時，燃起每個人對這塊土地的熱愛，因為熱愛這塊土地，所以民眾體認必須選賢與能讓這塊土地愈來愈好，而願意積極勇於檢舉不法；因為熱愛這塊土地，所以選舉查察團隊願意在日常繁重業務下，再付出時間、力量及熱情完成選舉查察任務。

鍾和憲檢察長提醒選舉查察團隊，依過往經驗顯示，社會安全與選舉秩序息息相關，務必要有風險意識，對每一個可疑的情資都要敬業地查證，不放棄任何一條線索，以展現團隊辦理選舉查察工作的態度及決心。

臺南地檢署於檢討策進報告中表示，爆雷人數不如預期，應精準布雷並具體闡述身分保密措施及檢舉獎金規定，提高檢舉意願；並應加強事前掌握暴力犯罪情資，預防槍擊案件及迅速逮捕被告，降低對民心及治安之衝擊。

最高檢察署呼籲，選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，選舉（網路） 賭盤之檢舉獎金擬提高至新臺幣 500 萬元；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高擬給予新臺幣2000 萬元獎金，且執法機關絕對做好檢舉人之身分保密，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同營造一個乾淨的選舉環境。

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