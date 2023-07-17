「查察賄選暴力督導小組」揭牌！首件陸財物介入選舉　嫌判3年2月

▲最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」17日揭牌。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」於今(17)日上午10時30分舉行成立揭牌儀式，由法務部蔡清祥部長、中選會李進勇主委、邢泰釗檢察總長、臺高檢署張斗輝檢察長、警政署黃明昭署長、調查局王俊力局長、廉政署莊榮松署長、移民署鐘景琨署長共同揭牌，各地方檢察署「查察賄選暴力執行小組」亦同步啟動，正式展開2024年二合一中央公職人員選舉查察工作。會中蔡部長並頒獎表揚「2022年九合一地方公職人員選舉」特殊績優人員及單位。

會中邢檢察總長透露，2019年首件查獲中國湖南省長沙市台辦以財物介入我國選舉案，其中林姓主嫌於7月14日經最高法院判決3年2月、褫奪公權4年定讞。

蔡清祥部長指出，今年底總統副總統及立法委員二合一選舉，所有執法機關將全力投入查察賄選及暴力，「一個核心宗旨」為「嚴查不法、肅本清源」。「三項強韌策略」：一、阻絕境外勢力；二、斷絕賭盤效應；三、杜絕假訊息干擾。「六大策進作為」：一、精進查賄制暴、建構查賄網絡；二、查緝不法組織、杜絕暴力賭盤；三、嚴查地下通匯、阻斷境外資金；四、嚴防假訊息、有效蒐證徹查；五、統合警政戶政、防杜幽靈人口；六、公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉。



中選會李進勇主委表示，近年來，除傳統的選舉暴力、賄選外，還有境外勢力、資金、假訊息、深偽影音干擾等，不一而足，執法機關必須拿出對策，有效抑制。今日最高檢察署督導小組成立，代表著組織佈建到位，消除影響公平選舉的因子，身為選務部門一員，對於各系統的努力表示由衷感謝，希望透過各系統全力協力合作，確保明年重要選舉能夠順利圓滿成功。

邢泰釗檢察總長表示，「維護選舉公正性是所有司法人員責無旁貸的責任」，「也是所有國人的殷殷期待」。明年1月總統及國會選舉，其重要性不言可喻，由於國際政治及境外勢力的介入，性質上更顯複雜，比較2016年與2020年中央公職人員選舉可以看出來。

選舉賭盤由1件增加到799件，人數由7人增加至1145人，增加163倍；(二)假訊息，由5件增加到849件，受理人數由5 人增加到1310人，起訴案件由1件增加到21件。（三）境外勢力以不當手段介入選舉，2019年首件查獲中國湖南省長沙市台辦以財物介入我國選舉案，其中林姓主嫌於7月14日經最高法院判決3年2月有期徒刑、褫奪公權4年定讞。

從該案也可預見未來查察工作的重點，除以往賄選案件外，選舉（網路）賭盤案件；境外勢力以不正當手段介入我國選舉案件；利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性案件，將是查察案件的重點。