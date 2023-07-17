　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「查察賄選暴力督導小組」揭牌！首件陸財物介入選舉　嫌判3年2月

▲最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」17日揭牌 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」17日揭牌。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」於今(17)日上午10時30分舉行成立揭牌儀式，由法務部蔡清祥部長、中選會李進勇主委、邢泰釗檢察總長、臺高檢署張斗輝檢察長、警政署黃明昭署長、調查局王俊力局長、廉政署莊榮松署長、移民署鐘景琨署長共同揭牌，各地方檢察署「查察賄選暴力執行小組」亦同步啟動，正式展開2024年二合一中央公職人員選舉查察工作。會中蔡部長並頒獎表揚「2022年九合一地方公職人員選舉」特殊績優人員及單位。

會中邢檢察總長透露，2019年首件查獲中國湖南省長沙市台辦以財物介入我國選舉案，其中林姓主嫌於7月14日經最高法院判決3年2月、褫奪公權4年定讞。

▲最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」17日揭牌 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署「查察賄選暴力督導小組」17日揭牌 。（圖／最高檢察署提供，下同）

蔡清祥部長指出，今年底總統副總統及立法委員二合一選舉，所有執法機關將全力投入查察賄選及暴力，「一個核心宗旨」為「嚴查不法、肅本清源」。「三項強韌策略」：一、阻絕境外勢力；二、斷絕賭盤效應；三、杜絕假訊息干擾。「六大策進作為」：一、精進查賄制暴、建構查賄網絡；二、查緝不法組織、杜絕暴力賭盤；三、嚴查地下通匯、阻斷境外資金；四、嚴防假訊息、有效蒐證徹查；五、統合警政戶政、防杜幽靈人口；六、公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉。

中選會李進勇主委表示，近年來，除傳統的選舉暴力、賄選外，還有境外勢力、資金、假訊息、深偽影音干擾等，不一而足，執法機關必須拿出對策，有效抑制。今日最高檢察署督導小組成立，代表著組織佈建到位，消除影響公平選舉的因子，身為選務部門一員，對於各系統的努力表示由衷感謝，希望透過各系統全力協力合作，確保明年重要選舉能夠順利圓滿成功。

邢泰釗檢察總長表示，「維護選舉公正性是所有司法人員責無旁貸的責任」，「也是所有國人的殷殷期待」。明年1月總統及國會選舉，其重要性不言可喻，由於國際政治及境外勢力的介入，性質上更顯複雜，比較2016年與2020年中央公職人員選舉可以看出來。

選舉賭盤由1件增加到799件，人數由7人增加至1145人，增加163倍；(二)假訊息，由5件增加到849件，受理人數由5 人增加到1310人，起訴案件由1件增加到21件。（三）境外勢力以不當手段介入選舉，2019年首件查獲中國湖南省長沙市台辦以財物介入我國選舉案，其中林姓主嫌於7月14日經最高法院判決3年2月有期徒刑、褫奪公權4年定讞。

從該案也可預見未來查察工作的重點，除以往賄選案件外，選舉（網路）賭盤案件；境外勢力以不正當手段介入我國選舉案件；利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性案件，將是查察案件的重點。

ET快訊
楊冪9歲女兒罕曝光！「高挑身材」網驚豔：像媽媽
快訊／朱學恒YT頻道「悄悄改名」！突上架新影片
高雄冰店11人中毒送醫「孩子腎衰竭」　老闆發聲了
快訊／印度客機一起飛　乘客手機突爆炸
快訊／老婦摔落溪谷溺斃　四肢僵硬亡
籃籃27歲買房了！出狀況「差點流浪街頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄冰店11人中毒送醫「傳孩子腎衰竭」　老闆：我自己也拉肚子

快訊／新北老婦公墓採竹筍　失聯摔落8米深溪谷溺斃…四肢僵硬亡

「查察賄選暴力督導小組」揭牌！首件陸財物介入選舉　嫌判3年2月

快訊／新北阿北被迴轉車嚇到　失控轉倒滑行撞車…爆頭不治

新車才滿月就被擊落！40萬重機遭追撞　22歲騎士喊：我在讓行人

加值銷魂系列爽翻天！異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

3線1警官53歲就退休！轉任鴻準資訊處長　不含分紅年薪逾300萬

IG「女神語錄」假賣運彩詐千萬！21歲女2個月進帳百萬　無良手法曝

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

裸身怪男深夜站3F遮雨棚！警消苦勸1hrs…他緊抓鐵窗拒下樓

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

高雄冰店11人中毒送醫「傳孩子腎衰竭」　老闆：我自己也拉肚子

快訊／新北老婦公墓採竹筍　失聯摔落8米深溪谷溺斃…四肢僵硬亡

「查察賄選暴力督導小組」揭牌！首件陸財物介入選舉　嫌判3年2月

快訊／新北阿北被迴轉車嚇到　失控轉倒滑行撞車…爆頭不治

新車才滿月就被擊落！40萬重機遭追撞　22歲騎士喊：我在讓行人

加值銷魂系列爽翻天！異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

3線1警官53歲就退休！轉任鴻準資訊處長　不含分紅年薪逾300萬

IG「女神語錄」假賣運彩詐千萬！21歲女2個月進帳百萬　無良手法曝

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

裸身怪男深夜站3F遮雨棚！警消苦勸1hrs…他緊抓鐵窗拒下樓

快訊／朱學恒YT頻道「悄悄改名」準備復出？　今晚突上架新影片

ET專訪／柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

曾雅蘭被質疑「整到認不出」！一口氣PO各角度：拍出來真的都不一樣

抓包偷腥妻！夫竟讓小王「立刻迎娶」　她廟外仰天痛哭完婚

楊冪9歲女兒罕曝光！　國外放假被巧遇「高挑身材驚艷」：像媽媽

ET專訪／柯文哲質疑侯友宜幕僚差　批王婉諭716罵黃國昌「有夠白目」

高雄冰店11人中毒送醫「傳孩子腎衰竭」　老闆：我自己也拉肚子

宋慧喬豪宅施工出意外！「大型鐵棍掉落砸壞鄰居車」經紀公司道歉

快訊／印度客機一起飛「乘客手機突爆炸」　載140人緊急降落

男友0思考「說她很普通」　妹子超衝擊！網狂勸放生：直男≠白目

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

即／富基漁港旁採草藥　1男中暑倒地亡

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

台中巿富二代敗光千萬祖產　開保時捷運毒被逮

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

夫偷吃17年癌逝！陪唱妹挨告少賠一半

貴婦網紅偷吃　富商尪裝針孔蒐證下場曝

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

嘉義廟會爆炸原因大逆轉　垃圾紙箱採獲黑色火藥

更多熱門

相關新聞

最高檢掛牌查賄選　檢方嚴查賭盤與假消息

最高檢掛牌查賄選　檢方嚴查賭盤與假消息

為因應明年總統大選可能產生的賄選、暴力等事件，最高檢察署17日揭牌成立「查察賄選及暴力督導小組」。法務部長蔡清祥致詞時強調，本次選舉目標在斷絕境外勢力介入、阻絕賭盤等層面，檢察總掌邢泰釗也指出，此2類案件近年來大增，將嚴加防範。

最高檢要求重查5億高中生案　高大成回應

最高檢要求重查5億高中生案　高大成回應

檢察總長：AI+深偽是選舉查察重點

檢察總長：AI+深偽是選舉查察重點

5億賴姓高中生案 檢察總長要求重啟調查

5億賴姓高中生案 檢察總長要求重啟調查

境外勢力滲透手段多元　最高檢19人參與座談

境外勢力滲透手段多元　最高檢19人參與座談

關鍵字：

最高檢察署檢察總長邢泰釗查察賄選暴力督導小組

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

「這品牌」牛仔褲跌落神壇！鄉民曝原因：穿的都大叔

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面