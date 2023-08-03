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高雄地檢署查獲4洗錢集團　查扣2億！檢察總長邢泰釗南下頒獎

▲檢察總長邢泰釗南下高雄地檢署頒獎 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗(左四)南下高雄地檢署頒獎 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署依法務部指示，統整司法資源，打擊重大犯罪。高雄地檢署據此成立「查緝新興犯罪專責小組」，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，連續溯源查獲4組利用虛擬貨幣專為犯罪組織洗錢之不法集團，查扣約新臺幣2億元不法所得，檢察總長邢泰釗今（3）日親赴高雄地檢署致贈「火鳳」獎座及獎狀，嘉勉檢警同仁偵辦「靖平專案」第2案辛勞。

▲檢察總長邢泰釗南下高雄地檢署頒獎 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗南下高雄地檢署頒獎 。（圖／最高檢察署提供，下同）

高雄地檢署成立「查緝新興犯罪專責小組」，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團，其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供一站式洗錢服務。

▲檢察總長邢泰釗南下高雄地檢署頒獎 。（圖／最高檢察署提供，下同）

另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，負責接收詐欺集團詐取被害人之款項，將贓款轉換為泰達幣，再匯至詐欺集團指定電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，達成掩飾或隱匿犯罪所得來源之目的。經數波查緝，查扣現金、保時捷汽車、房產帶內約新臺幣2億元之不法所得，對不法集團刨根溯源，斬斷金脈，剷除幕後主嫌。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

該署考量現今利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪，因虛擬通貨扣案不易，如遺失實體金鑰則有無法提領虛擬通貨等風險，因此開發建置全國首套扣案虛擬通貨管理系統，司法警察機關於查扣虛擬通貨時，掃描高雄地檢署前開系統所產出之QR CODE，取代過往需逐案購置冷錢包儲存查扣虛擬通貨，避免查扣虛擬通貨衍生之保管風險、冷錢包購置成本及時間勞費。

總長致詞時表示，新型態利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪案件危害社會治安甚鉅，司法機關摘奸發伏，責無旁貸。高雄地檢署規劃「靖平專案」第2案，不但在偵查作為有創新，在行政上也首創於檢察機關中設置「虛擬通貨入庫管理系統」，作好周延後勤配套，因此有亮眼的成效；破獲4組不法集團，展現政府積極打擊詐騙，守護民眾財產安全，維護社會治安之決心。

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