賴清德民調「22縣市全面領先」　黃暐瀚點關鍵：明年想輸都難

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》最新總統大選民調顯示，民進黨賴清德支持度有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%。資深媒體人黃暐瀚分析，賴清德依舊維持第一，更出現「22縣市、全面領先」，且同份民調還問非綠支持者，願不願意集中選票，結果三成四同意，五成三反對，這個結果，將使賴清德穩坐釣魚台，明年大選，想輸都難。

黃暐瀚說，侯友宜超車柯文哲他並不驚訝，從這份「史上最長連續滾動民調」來看，柯文哲在過去這一個月，三度下滑，分別是7月16日凱道遊行後，仇女議題時，8月1日柯文哲個唱後，跟8月9日宣布不當副手，參選到底之後。

黃暐瀚指出，單純用時間跟對應當時的時事解讀，跌得最多的是8月9日，很可能是因為當周周一柯文哲在內部會議宣布參選到底，不當副手，讓期待「郭柯配」的選民出走。不過，出走之後會流到哪，都還沒到最後投票的時候。

至於侯友宜，黃暐瀚認為，國民黨支持者的支持度，回溫到74.6%，比起之前僅有66%藍營支持者支持，723全代會之後，確實有效使部分藍營選民逐漸回流。另外郭台銘因為穩坐第四，不論參選與否，影響性都不大，暫時不談。

賴清德方面，黃暐瀚表示，他新北贏侯友宜，台北贏柯文哲，全台所有縣市，都是他一人領先。39歲支持度，依舊柯文哲最高，但也沒之前那麼高，賴清德在兩個年齡層，緊追在後，差距柯文哲不到5個百分點。整體觀察，目前的選情是「侯回穩、柯老三、郭落後、賴難輸」。