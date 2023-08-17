你們只管跑！　詐騙成員沿河逃出親曝：有人一天「業績」640萬元

▲莫艾（Moei）河及岸邊用於走私的汽車。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

麥克斯和簡（化名）分別於2022年12月和2023年1月從菲律賓被人用高薪工作誘騙至緬甸，被迫加入網路詐騙組織，在6個月內遭受著非人折磨。他們在營救人員的協助下，乘船渡過狹窄的莫艾河（Moei），逃離過程中，他們只聽到營救人員吶喊，「你們只管跑！」最終，逃到泰國湄索（Mae Sot）的安全區，親曝6個月非人的生活。

《南華早報》報導，他們被迫為緬甸東部克倫邦妙瓦底（Myawaddy）的其中一家「公司」工作，40公里的河流沿岸有著十幾家這樣的公司。數不清的人在「高薪」的誘惑下踏上和他們一樣的路程，有來自馬來西亞、印尼、尼泊爾、印度、肯亞的公民，也有中國人，即便這個橫跨東南亞、龐大詐騙網路的背後也是華人在掌控。

在KK園區內的一棟四層建築中，簡和麥克斯被迫成為詐騙集團的一份子。簡透露，她是為了泰國亞馬遜公司的工作應聘而來，最後卻越過泰緬邊境，被送進緬甸詐騙園區。

他們表示，在一個多達15人的小組裡，輪班工作12至14小時，目的要實現每天2.5萬美元（約79.9萬元新台幣）的金額目標，「辦公室至少有300人，都在社交媒體上尋找受害者或做標記，還要讓被騙的那些人進行參與詐騙。」

簡指出，自己的小組通常會使用「殺豬盤」手段，也就是先和受害者培養信任和感情，再讓他們投資虛假的標的，「有一天，他們甚至騙到了20萬美元（約640萬元新台幣），被當作幹活的機器人，沒有賺到錢就要受罰。」

曾有逃出詐騙園區的「員工」透露，知道自己被騙到緬甸時為時已晚，一到達那裡，就不受法律保護，犯罪團伙和當地軍隊機構才是掌控他們生死權的人。簡回憶稱，「他們告訴我們，我們可以在這裡殺了你，這就是緬甸。」