兒童定位手錶成電信詐騙集團「新目標」　家長或成「犯罪同夥」

▲詐騙集團為獲取電話卡，將目標鎖定兒童定位手錶。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南株洲荷塘警方7月24日破獲一個專門盜取學生電話手錶電話卡，協助電信詐騙集團犯罪的組織，讓外界對兒童手錶被詐騙集團鎖定感到擔憂。據了解，該組織用各種話術誘騙學生，借用其電話手錶時，趁機盜取電話卡，搭建簡易GOIP撥號設備轉撥詐騙電話，讓家長在不知情的情況下成為犯罪同夥的機率提高。

《紅網》報導，7月24日，警方成功鎖定犯罪嫌疑人落腳點，在荷塘區新桂廣場將犯罪嫌疑人黃某、張某等10人一舉抓獲，現場查獲連接線3根、手機12台、手機卡20餘張。民警發現，這正是一個「簡易組網GOIP（虛擬撥號設備）」黑灰產窩點。

大陸實施「斷卡」行動，民眾在辦理電話卡時有實名制和數量等不少限制，提升辦卡的困難度。因此，詐騙集團使用的電話卡在短時間內很快會被封停，這批詐騙犯便將目標鎖定在涉世未深的中小學生上，以有急事借打電話等哄騙方式，將學生手錶內的電話卡騙走或偷走。

此前，長沙警方也曾破獲數起案件，有民眾的兒童手錶內電話卡遺失或被換成「廢卡」，報案人都是家長。嫌犯供稱，他們會在學生上下學之際，以借用電話手錶打電話為由，趁機竊取手錶內的電話卡。

嫌犯透露，透過搭建簡易GOIP設備，為詐騙集團提供撥打詐騙電話的通話通道，「提供通道，一小時可獲利300元（人民幣，下同）左右，還想每人賺夠一萬元就離開。」