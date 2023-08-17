幼兒園女師「雙腿夾頭」虐童...監視器畫面消失　教育局開罰了

▲郭姓女師疑對男童重摔、猛抓，致男童有多處傷痕，教育局介入調查。（圖／幼兒園提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區知名私立幼兒園前天（15日）傳出虐童案，1名入學僅10天的2歲男童被家長發現雙臂、背部佈滿抓痕，透過監視器發現疑是1名郭姓女教師所為，事情爆發後，園方第一時間表示已通報教育單位，但不會對該師做處分，仍照常上班。中市府教育局17日指出，初查該師有失力不當及情緒控管不佳等情事，園方已於昨（16）日將郭女停職。

教育局表示，本案事發於10日下午，幼兒園稱因男童哭鬧一直離開座位，郭姓教保員擔心其他孩子被碰撞，而將男童拉至身邊，並用雙腳固定，但因用力過猛導致男童手臂及背部有抓痕。

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此外，男童家長15日召開記者會指出，事發後他到學校了解狀況，當時使用手機翻拍監視器內容，但原檔在教育局欲前往蒐證時，園方竟稱「因換了承包商，舊監視器已拆除並更換系統，導致舊紀錄無法找回」，令他感到十分錯愕，質疑園方有滅證之嫌。

對此，教育局介入調查後發現，依規定園方應保留與調查案件相關錄影，以及其他電子影像資料，園方以監視器運作異常等由導致影像遺失，使教育局無法瞭解案件全貌，疑有規避檢查之嫌，依幼照法規避檢查，應處負責人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

教育局表示，園方已於昨日將郭女停職，全案依教保相關人員違法事件調查處理辦法加速查處中，如調查確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上、6萬元以下罰鍰，如果情節重大或經處罰三次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可處分。