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兒入學10天遭師「胯下夾頭」　幼兒園關鍵畫面消失！教育局說話了

▲傻眼！兒入學10天手背有血紅抓痕，關鍵畫面消失…教育局說話了。（圖／民眾提供）

▲台中太平幼兒園傳出老師為管教2歲男童，竟使出胯下夾頭，還多次抓住孩子，造成孩子多處抓痕。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市太平區知名私立幼兒園今天驚傳虐童案，一名入學僅10天的2歲男童，8月10日被家長發現手部、背部有抓痕，到校看監視器發現兒子被老師多次抓住，還遭胯下夾頭，怒向教育局通報。但教育局進入校園調閱監視器畫面時卻被告知「8月11號換監視器廠商，11日前所有的檔案都沒有了！」，家長質疑園方後臺太硬不怕查，氣得投訴媒體。對此，教育局也進行回應。

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

▲家長發現孩子手臂都是血紅抓痕，相當心疼。（圖／家長提供）

從家長翻拍的幼兒園調閱監視器畫面可看到，2歲的男童疑似想往前爬，被一名郭姓老師從後方抓回坐在地板上，同樣的動作連續9次，其中2次重摔，且為了不讓男童離開，郭師甚至用大腿夾住孩子的頭2次。

男童家長看到畫面氣得辦理退學，並帶孩子驗傷、通報1999。離譜的是，家長在14日詢問教育局承辦進度，竟得到「園所表示8月11號換監視器廠商，11日前所有的檔案都沒有了」的答案，怒向媒體投訴。

▲▼太平幼兒園。（圖／記者游瓊華攝）

▲幼兒園園長強調，遭投訴老師教學認真，很受家長喜愛，現在只能靜待教育局調查。（圖／記者游瓊華攝）

教育局指出，幼兒園坦承因監視器反應異常，保全公司到園維修並更換新的機器，造成8月11日以前拍攝之檔案毀損，但教育局已掌握8月10日男童在園內活動之關鍵影像，全案已進入行政程序，後續委員將入園進行調查。

教育局表示，案事發於8月10日下午，幼兒園反映因男童哭鬧一直離開座位，班上郭姓教保員擔心其他孩子被碰撞，才將哭鬧的幼生拉至身邊，並用雙腳固定，但因用力過猛而致幼生手臂及背部有抓痕；8月10日校方向教育局通報校安，當晚家屬也投訴1999，教育局也請園方提交查處報告書，並調閱該時段監視影像紀錄，經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事。

教育局強調，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行查處，若確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例，處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上6萬元以下罰鍰，如果情節重大或經處罰三次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1至3年或廢止設立許可處分。

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