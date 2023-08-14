高虹安慘了　檢察官用這法條「一審有罪」就失去市長寶座

▲高虹安若因貪污罪一審被判有罪，就將被停止新竹市長職務。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安因擔任立委期間，涉嫌要求助理配合浮報加班時數，再把多拿到的錢上繳給高虹安私用，被台北地檢署依貪污罪提起公訴，雖然檢察官在起訴書中，特別建請法院宣告將高虹安褫奪公權，但律師王銘裕指出，其實根據《地方制度法》，只要因貪污罪一審被判有期徒刑以上，高虹安就會被停止市長職務，並不需要等待三審判決有罪確定。

最高檢察署曾在2022年舉行會議，認為公務員浮報加班費，並非濫用職權，只是單純的《刑法》詐欺罪，但檢察官認為，高虹安並不適用最高檢的見解，因為高虹安當時身為立委，雇用助理幫她做事，助理的加班費是根據《勞動基準法》所產生的費用，且每筆都要由高虹安簽名核定後，向立法院申報，涉犯《貪污治罪條例》中的「利用職務詐取財物罪」。

律師王銘裕，檢察官起訴選用的法條，攸關高虹安的政治前途，因為依據《地方制度法》第78條第1項第1款規定，縣(市)長涉犯內亂、外患、貪污或組織犯罪，經一審判處有期徒刑以上之刑，不用經過公務員懲戒程序，立即停止職務。

也就是說，檢察官雖然起訴請求法院宣告高虹安褫奪公權，那也只是在案件三審定讞後，高虹安仍屬有罪的話，將失去選舉、被選舉、任公職的資格，但事實上，本案關鍵是只要一審有罪，高虹安就會被停職，失去新竹市長寶座。