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社會 社會焦點 保障人權

2歲童上幼兒園「頭瘀血雙臂都抓痕」　師雙腿夾頭...校長說是在玩

▲傻眼！兒入學10天手背有血紅抓痕，關鍵畫面消失…教育局說話了。（圖／民眾提供）

▲郭姓女教師疑多次以腳夾頭、重摔2歲王姓男童。（圖／幼兒園提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區某幼兒園驚傳虐兒案！1名王姓家長15日下午於台中榮總召開記者會，控訴該幼兒園郭姓女教師疑對2歲兒子多次重摔、大腿夾住頭部，經醫院開立驗傷單指出孩子手臂、背部以及頭部有多處抓痕、瘀血，身為家長十分憤怒與不忍，將會進行提告。

▲▼ 。（圖／幼兒園提供）

台中市政府教育局表示，有關民眾投訴太平區幼兒園不當對待案，市府教育局接到投訴後積極查處，隨即調閱監視器影像紀錄，初步檢視畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事，教育局正進一步查處中。

▲▼太平幼兒園。（圖／民眾提供）

▲王姓家長出面控訴該幼兒園教師疑虐童。（圖／民眾提供）

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

▲▼2歲童滿身傷痕。（圖／家長提供）

王姓民眾表示，8月10日下午4時接孩子回家，換衣服時發現手臂、背部有抓痕，頭部、背部也有瘀血，觀看教室監視器後，發現孩子被老師從後面抓住，再往地上重摔多次，甚至還用雙腿夾頭控制行動，一旁的廖姓女老師看了也沒有阻止，當下非常生氣，隨後就去診所開立診斷證明。醫院診斷證明指出，王童右髖、臀部受傷瘀青，雙側上肢、背部及右側頭部多處抓傷。

王男說，事後他立刻通報教育局，但詭異的是，當時他透過手機翻拍的監視器內容，其原檔在教育局欲前往蒐證時，園方竟稱「因換了承包商，舊監視器已拆除並更換系統，導致舊紀錄無法找回」，令他感到十分錯愕，質疑園方有滅證之嫌。

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

王男指出，孩子8月1日入學，至發生日期不過才短短10天，事發後的這幾天，孩子半夜一直驚醒，哭著說要找媽媽，顯然受到驚嚇，雖然孩子外傷會痊癒，但內心的創傷卻很難撫平，於是今天才到榮總看診身心障礙，協助孩子走出陰影。

王男強調，雖園方校師都有向他道歉，並且包紅包表示歉意，但他沒辦法接受，已於事發隔日就替孩子辦理退學，目前正與委任律師商研，將會對園方進行提告，也希望不要再有其他小孩受害。

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

▲▼家長出示孩子驗傷證明。（圖／家長提供）

幼兒園黃姓校長表示，當時是孩子等待家長接送的安親時間，電視正在撥放「School Bus（英文兒歌）」，教師們在教孩子帶動唱，1名老師問王姓幼童「要不要玩娃娃車（遊戲）」讓他當司機，王童說好，但將他抱給郭姓老師又說了不要，此時就將王童放坐於雙腳前，做「Open and Shout」的動作，只是動作可能太大，讓家長以為是用腳將孩子扣住。

黃姓校長說，郭姓女教師從事教職約4年，教學認真、受到家長喜愛，事發後哭得很難過，稱不知道為什麼孩子會傷成這樣，目前未對其做任何處置，郭老師仍照常上班。黃校長強調，不會袒護該師，已於第一時間通報教育單位調查。

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

針對監視器部分，該園表示，因監視器反應異常，保全公司到園維修並更換新的機器，造成8月11日以前拍攝之檔案毀損，但教育局已掌握8月10日該生在園內活動之關鍵影像，本案已進入行政程序，後續委員將入園進行調查。

▲▼太平幼兒園。（圖／家長提供）

▲園方說，因換了承包商，舊監視器已拆除並更換系統，導致舊紀錄無法找回。（圖／家長提供）

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