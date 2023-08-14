兩周後開學恐再掀蛋荒　陳吉仲保證：年底前不缺蛋「豬肉供應無虞」

▲陳吉仲今出席農金署揭牌典禮時回應蛋價議題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受天熱、雞隻淘汰與換羽影響，近期國產雞蛋供應吃緊，眼看兩周後就要開學，學校營養午餐恢復供應，恐再掀搶蛋潮，蛋農盼蛋價能調漲2至3元，抑制市場供需。農業部長陳吉仲今（14日）表示，國產雞蛋絕對可以充分供應學校營養午餐、家庭和消費者所需，進口蛋則會用來調度加工端使用，保證到年底前都不會缺蛋。

陳吉仲今出席「農業部農業金融署揭牌儀式典禮」，媒體提問開學在即，國產雞蛋是否足夠供應營養午餐。陳吉仲表示，國內雞蛋生產量，絕對可以供應學校午餐、家庭和消費者所需要，而加工端約占一至一成五，可以調度冷鏈庫存6千萬顆進口蛋來供應；此外，每周三農業部也會發布國內雞蛋產量，目前產量逐漸回穩，要特別感謝蛋農配合政策進行老母雞淘汰作業，保證年底雞蛋供應絕對充足。

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根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，國內各產地生產狀況均呈現「量稍不足」，日產量約只有10萬多箱左右，每天供應缺口仍有約1萬箱，蛋農和蛋價委員會預訂17日召開內部會議討論蛋價。

陳吉仲回應，沒有接到蛋價調漲的開會訊息，但強調靠國內生產加上冷鏈庫存，以及進口專案，可以百分之百滿足國人所需，也呼籲大家多購買國產雞蛋。

此外，針對中元節將至，近期豬肉價格破百元，市場是否供不應求？陳吉仲回應，8月底前絕對會讓所有國內豬肉供應無虞，每天都透過批發市場調度，請消費者放心，並感謝6千多戶養豬戶，配合農業部做畜舍改善，改善後供應更無虞，如台糖明年初會就會大幅度恢復供應水準，不只是中元節、中秋節，甚至到年底都已盤點過，國內生產、冷凍庫存、業者自行進口，一定可滿足國人毛豬需求。