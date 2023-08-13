國民黨團批對南投災損「從嚴從慢」處理　農業部駁：不實指控

▲國民黨團指救災不力，農業部澄清，部長陳吉仲第一時間便前往勘災。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

卡努颱風挾帶豪雨對南投縣仁愛鄉帶來嚴重災情，國民黨立法院黨團今（13日）舉行記者會批評行政院救災不力、農業部對南投縣的農損勘災也是從嚴從慢。農業部今發布新聞稿澄清，部長陳吉仲第一時間便前往南投勘災，隔天召開緊急會議公布相關災損補助項目與免現勘的簡化措施，駁斥國民黨團是不實指控，嚴重打擊參與農損救助人員士氣。

農業部指出，部長陳吉仲於8月8日就率領農糧署等相關單位前往南投勘災，立即指示相關救助措施從寬從速辦理；隔天隨即召開會議討論，並公告南投縣仁愛鄉的農產業全部品項、雞隻、畜禽舍，以及埔里鎮的木瓜、苦瓜、百香果、絲瓜為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項；並對於仁愛鄉的蔬菜、百香果、桃、百合等品項公告得採取免現勘的簡化措施，加速辦理救助。

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農業部表示，以往基層公所辦理農業天然災害救助時，均以實地勘查認定災損，考量基層公所人員勘災面積龐大、人力有限等因素，導致辦理程序冗長，影響救助金撥款時效，農業部近年對於嚴重的農業損失，由部內相關單位主動勘查，改採主動公告方式，加速公告作業。

農委會進一步指出，這次卡努颱風引進超大豪雨，造成仁愛地區嚴重災損，尤其蔬菜、部分果樹及花卉不耐強降雨，已明顯造成損傷，農業部同步公告簡化勘查方式，就是為了加速發放救助金。呼籲外界勿再惡意曲解政府關心災情及救災的作為。