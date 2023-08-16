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貪官陳凱凌只判8年　台南藍軍：跟社會期待差距太遠

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，檢方只起訴陳凱凌貪瀆和性招待，太陽光電黑金和88槍案卻不在偵辦之列，質疑為選舉「一刀切」。（圖／記者林東良翻攝，）

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，檢方只起訴陳凱凌貪瀆和性招待，太陽光電黑金和88槍案卻不在偵辦之列，質疑為選舉「一刀切」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌涉及貪瀆及性招待案，遭台南地院16日判刑8年，市議會國民黨團不滿指出，民進黨假借非核家園神主牌，從賴清德市長任內，搶食太陽光電和爐碴的黑金利益集團，就在台南生根，檢方只起訴陳凱凌貪瀆和性招待，太陽光電黑金和88槍案卻不在偵辦之列。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，太陽光電黑金案，前民進黨中執委郭再欽和前台南市經發局長陳凱凌涉嫌扮演關鍵角色，國民黨團不斷的強力監督並懇請司法偵辦，但令人遺憾，檢方只起訴陳凱凌貪瀆和性招待，太陽光電黑金和88槍案，卻不在偵辦之列，有鑑於，民進黨太陽光電黑金弊案，已腐蝕脆弱的國家能源政策，台南更被外界譏為『太陽光電黑金故鄉』，懇請檢察官勿縱放！

蔡育輝痛心說，台南人從沒想過有一天小吃的故鄉，居然在民進黨執政30年後，被網友嘲諷為「爐碴的故鄉」、「太陽光電黑金和黑槍的故鄉」，賴清德執政時期，爐碴汙染後壁和學甲農地，光一個學甲地區，檢察官認證的爐碴不法獲利高達21億，假借非核家園，賴清德不論在市長或者行政長任內，在台南到處種電，良田魚塭水庫都佈滿太陽光電板，前民進黨中執委郭再欽等人在前經發局長陳凱凌放行下，讓盤根錯結的太陽光電黑金成為民進黨總統、立委和議員選舉的提款機。

蔡育輝表示，震驚全國的88槍，就是因為介入太陽光電的這些集團，為了搶食巨大的黑金利益爆發糾紛，台南人都知道郭再欽和陳凱凌是偵辦太陽光電黑金的涉嫌關鍵角色，可是檢察官就只把偵查方向，鎖定在工業區開發等貪瀆和性招待部分，民進黨假借非核家園神主牌，力推風力、太陽光電，美其名是綠能政策，實際上卻是培養『貪瀆綠蟑螂』橫行，掏空國庫導致台電幾乎破產，此等重大犯罪檢察官能視而不見嗎？

蔡育輝說，太陽光電黑金案阻礙市政發展、破壞生態，重創民進黨清廉勤政愛鄉土的形象，台南市議會國民黨團認為陳凱凌案的一審判刑量刑過輕，議員助理費案判刑超過8年的比比皆是，陳凱凌貪瀆圍標綁標羈押這麼久，只判8年，跟社會期待差距太遠，黨團更不滿檢察官將郭再欽、陳凱凌涉入太陽光電黑金部分一刀切，嚴重破壞檢察官偵查主體的司法公信力，難道這一切一切的偵查切割，都是為了賴清德總統選舉嗎？

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