高虹安遭指「犯法後態度不佳」　他列黃國昌事蹟：這才是大開眼界

▲沈榮欽分析黃國昌如何應對自身的違建與佔用國有地爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費遭檢方起訴，還遭檢方指她「犯後態度不佳」，加拿大約克大學副教授沈榮欽16日則在臉書舉出前立委黃國昌，分析黃國昌如何應對自身的違建與佔用國有地爭議，直言「如果你覺得高虹安犯法後態度不佳，那麼你應該看看黃國昌，才會令你大開眼界。」

「我不認為黃國昌違建是什麼重大事項，但卻是了解黃國昌的契機」，沈榮欽強調，要看一個人的人格，不是看他在一帆風順時說什麼，而是在困頓顛沛時如何表現，而他也分析，平日義正辭嚴的黃國昌究竟如何應對自身的違建與佔用國有地。

沈榮欽指出，首先，黃國昌在記者前謊稱自己所有的土地都是種菜的畸零地後，有人追蹤發現所言不實，在非畸零地上有違規停車場，事件爆發後黃國昌先是不聞不問，直到無法逃避時，才宣稱水源保護地蓋停車場「我不知道」，事後還被發現說謊，因為黃國昌曾在違法停車場前受訪。

沈榮欽提到，黃國昌再來是批評政府「為什麼政府這麼多年不通知我？」； 批評國產署像小偷，「為何5月17日來丈量我侵佔多少國有地卻不通知我？國產署為什麼要像小偷一樣偷偷丈量？」，但事後也證實黃國昌錯誤，因為新北市地政局表示，國產署丈量的作業程序一向不通知土地所有人。

沈榮欽表示，再來，黃國昌開始製造陰謀論，聲稱國產署來丈量就是因為5月初館長宣布716要舉辦居住正義大遊行，是民進黨用國家機器打壓他，但事後證實黃國昌所言不實，因為黃國昌違建侵佔國有地，並沒有遭到檢舉，國產署丈量土地，是因為仍在進行中的「國有非公用不動產被占用清理計畫」第二期計畫。

此外，沈榮欽指出，黃國昌也禁止別人批評，聲稱凡是批評他違建、佔有國有土地的都是網軍、都是側翼；再來就是向媒體放話，被記者問到時回答「該怎麼辦就怎麼辦」，結果被發現放話之後就去申請就地合法；還宣稱自己無責任，因為事發於三十多年前，當時自己還是高中生，但事後也被發現當時已經33歲，取得法學博士。

對此，沈榮欽批評，事發至今，黃國昌怪國產署、怪政府、怪民進黨、怪側翼，怪天怪地就是從來不願承認錯誤，連一丁點責任也不願承認，不是說謊不知道，就是責怪凡是批評他的人都是側翼，都是民進黨用國家機器打壓。

「如果你覺得高虹安犯法後態度不佳，那麼你應該看看黃國昌，才會令你大開眼界」，沈榮欽認為，黃國昌把自己當成聖人，從不犯錯，凡是自己的錯誤，必是反對者造成，他直言，「台灣的政治人物中，除了馬英九和柯文哲外，我找不到和黃國昌一樣有這種人格特質的人。」

沈榮欽強調，黃國昌的違建不算大事，佔有國有土地比較值得非議，但是黃國昌真正對台灣社會造成負面影響的，還是這些年來培養出一批法盲支持者傷害司法正義。他也大嘆，更令人難過的是，台灣的法律系教授與律師也對黃國昌的荒腔走板不聞不問，沒有借機提倡正確法律觀念。

沈榮欽表示，弊案是公訴罪，黃國昌卻刻意誤導法律為政治鬥爭工具，法律學者放縱抹黑影射而不出言矯正，令其戕害司法正義、傷害對司法的制度信任，然後法學者繼續感嘆人民不信任司法，卻不願為知識份子的職責挺身而出。