羅智強護航高虹安扯謝蘇特支費　謝長廷重批：最令我看不起

▲駐日代表謝長廷回擊羅智強。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，國民黨立委參選人羅智強則提起2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、前行政院長蘇貞昌特別費的標準，大轟「要把高虹安關起來OK，請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來」。謝長廷15日也透過臉書回擊，「這種為了一點選舉的政治利益，不顧社會長遠利益而摧毀司法公信力的人，是最令我看不起的原因。」

謝長廷表示，台灣司法公信力低，一向為社會所詬病，其中有司法本身的因素，也有一大部分是政治人物動輒攻擊司法不公，以轉移自己的不對。他一向認為，政治人物的言行應有助於司法公信力的提升，而不是有利自己就說司法正義還其公道，不利自己就說司法不公或死了等，尤其是第三者並沒有看司法卷宗或是相關證據，草率就斷定起訴或判決公正不公正，其實只是政治利益而已。

針對被羅智強提及一事，謝長廷指出，羅智強曾因關西機場事件涉嫌侵害他的名譽，被他控告，判決結果羅智強無罪，理由是羅智強指摘他的事是可受社會和民意代表公評的事，換句話說，是指羅智強「沒有犯罪故意」，而不是指羅智強「說的內容是事實」，但羅智強獲判無罪後，隨即對媒體說司法正義，還自己和亡者公道，他雖萬分委屈，但依照他一貫信念並沒有對司法批評，也隨羅智強去作秀。

謝長廷提到，這次高虹安的事是助理費，而他當年的案子是首長特支費，如何相提併論？羅智強指當年特偵組不起訴他有問題，那邏輯上是不是反指高虹安遭起訴是正確的，他直言，「羅智強是為高虹安打抱不平？還是為自己出風頭或羞辱我就好，或是更有深意想引出馬英九特別費的事，重新受公評？」

謝長廷強調，高虹安遭起訴一事若是寃枉，就應依理由和證據在法院爭取公道，而不是由政治人物輕率就大喊司法不公，司法淪為政治工具云云，他也重批，「這種為了一點選舉的政治利益，就含血噴人，不顧社會長遠利益而摧毀司法公信力的人，是最令我看不起的原因。」