「貪污1台洗衣機抵殺3個人？」　游淑慧轟：這就是台灣的司法正義

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期台灣社會熱議司法正義，國民黨台北市議員游淑慧16日就在臉書指出，這幾天她看到兩則新聞，分別是「嗑藥男疑妻不忠持刀殺人判刑4年」以及「貪污洗衣少將被判12年」，對此，她就大批，兩相比較就知道台灣司法出了問題，「『貪污1台洗衣機抵殺3個人』，這就是台灣的司法正義？」

游淑慧表示，這幾天她看到兩則新聞，分別是「嗑藥男疑妻不忠持刀殺人判刑4年」以及「貪污洗衣少將被判12年」，兩相比較就知道台灣司法出了問題，她直言，「不是貪污判太重，是殺人判太輕了！」

游淑慧指出，前陸軍少將貪污公物又請友人偽造存放證明書，處處顯示犯後企圖掩飾，「無分價格高低、貪污就是貪污」，法院評估從重量刑也沒什麼好說；但是殺人就不一樣，可以說自己受到藥物、酒精、毒品影響，甚至透過心裡因素迴避責任等爭取減刑，實在過於簡單，她提到，過去電視劇裡的黑幫經常「先喝一口酒再開槍」，充滿了滿滿的儀式感，其實背後的目的不只是壯膽，很可能也是規避刑責的考量。

對此，游淑慧舉例，還記得6月時，馬來西亞女大生遭殺害案，死刑遭到撤銷判決，讓女大生的媽媽崩潰淚崩喊出「我不是送女兒來台灣死的」，都顯示出台灣的司法正義無法彰顯。

游淑慧也批評，在民進黨廢死主義執政下，重傷害、殺人意圖更有恃無恐，也讓法官在判刑時往往「從輕量刑」。因此，她除了主張「執行死刑」外，更要提出修法「殺人、重傷害」均不得假釋，不能總是讓壞人傷害、殺人後先從輕量刑再假釋，最後沒幾年就出來享福，徹底破壞台灣的司法正義。