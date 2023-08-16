鬼月「2天」重要補運日　下半年開運招財必知！

▲農曆七月有兩大重要補運日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

生活中心／綜合報導

8月16日農曆七月初一，進入「鬼月」民俗禁忌多，尤其今年又逢60年一遇的極凶「黑兔年」，更讓人心驚驚！但其實下半年2大重要補運日也這期間，《科技紫微網》特別點名想要增旺財庫，或求功名、考運亨通的學子們好好把握！

一、七夕拜魁星爺：農曆七月七日

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魁星爺又稱「文魁夫子」、「大魁星君」，相傳為文曲星轉世，在高中進士晉見皇帝時，被皇帝嫌外貌太醜而當場除名，於是在悲憤之下一頭撞死在大殿柱子，待皇帝看到他文采時已經後悔莫及。

魁星爺死後被上天封為魁星神，主科舉文事，七月七日這一天是魁星爺生日，因此想求取功名的讀書人，千萬別忘了在七夕這一天祭拜魁星爺，能為考生帶來好運氣喔！

拜魁星爺，可到知名大廟或是住家附近有供奉魁星爺的廟宇就近拜拜，請務必帶上一顆虔誠的心，另準備橘子、梨子、桔子和蘋果這四種水果，分別代表甘、來、結、果四種意義，意旨能帶來好的結果。再準備沒有包花生的粽子三粒，表示三元及第。另外再準備蔥、蒜、芹菜各三支裝在同一盤子內，各象徵聰明、會算、勤勞。

二、中元補財庫：農曆七月十五日

中元節除了拜拜普渡進行消災解厄之外，還是一年當中最佳補財庫的大好吉日。中元節主要是補年尾運，能補足下半年的財運喔！所以，想要補財庫，務必把握好這一天，可以選擇去家附近的土地公廟拜拜，記得跟土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母。

另外也可以到財神廟拜拜，向廟方求取「開運三寶」－開運錢、財氣存摺及財寶袋，讓你下半年財庫滿滿。還有一種說法是，除了外出拜拜，同樣需要在住家附近的土地公廟參拜，並在家中拜地基主，把你周圍的財富旺運統統串連起來，讓好財滾滾而來。