▲50嵐。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

8月22日就是七夕情人節了！50嵐近日推出活動，19日星期六要免費發送200杯情人茶，下午1時40分開放領取號碼牌！消息曝光後，引發網友討論，「這樣要幾點去排啊」、「年輕人還是給老人排吧」。

臉書粉專「50嵐 中區」日前發文直呼，「唉～我的情人到底在哪啊！」原來是「50嵐×樂成宮快閃活動又來啦！」8月19日星期六下午2時至4時，將在台中樂成宮前廣場舉辦「來電50愛情99」的活動，下午1時40分開放領取號碼牌，2時開始兌換情人茶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，情人節限量200杯，現場排隊、拿到號碼牌才可以兌換情人茶，「嚴禁插隊、代替排隊等行為，經檢舉查證恕無法兌換飲品」。粉專還寫道，當天打卡會送「愛情小襪襪」，還有加碼活動「吉運情人籤」，有機會可以抽中隱藏小禮物。

情人茶是什麼滋味？粉專先前也有發文介紹，是酸系飲品，以檸檬、梅醬與綠茶調配而成，「入口酸香轉甜蜜，像是愛的主旋律」。

消息一出，也被轉貼至PTT上，不少網友留言討論道，「我先搭高鐵。等等！我就在台中啊」、「不就梅子綠嗎」、「放假日沒什麼搶不贏的，要不要排而已，飲料特價一堆，超過半小時就不用了」、「假日難，人應該很多，尤其現在暑假」、「自己買比較快」、「如果10秒發一杯，半小時多就發光了」。