黃國昌嘆716遊行連參與民眾都被攻擊　痛批「惡劣妖風必須被遏止」

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅館長日前舉行「公平正義救台灣」遊行，現場多為年輕族群，有支持者稱「大安區一坪2百萬誰買的下手」，引起輿論，也有女性參與者拿出柯文哲「歧視女性」手牌，被館長開直播公審。前立委黃國昌16日表示，參與集會的一般民眾，竟也成為了被鎖定攻擊的目標，已經踰越了善良純樸的台灣社會所能容忍的底線。

館長在日前公布716凱道集結的紀錄影片，除了藍白政治人物在舞台上的訴求，也訪問了不少民眾的心聲，其中一名年輕人就提到，台北市大安區一坪要200萬左右，「那誰買得下手啊？」結果這句話卻引發爭議。

網紅四叉貓就評論，剛出社會的年輕人如果想要買得起大安區，要嘛就必須投對胎，否則也是各界頂層菁英分子，或是買彩券、股票、比特幣都賺的極運之人，「這可不是出來走個幾趟抗議遊行就能讓你買得起的，公平正義是讓人人買得起房，而不是讓每個人都挑最貴的買。」

也有女性參與者在活動現場舉起一張A3白紙，詳列民眾黨主席柯文哲過往「歧視女論」，該參與者阿楠日前接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，現場有一些人不斷要求辯論，還有一個中年男性連珠砲批評，說這些沒有證據、不斷羞辱，後來被另一個女生拉開，並不斷說可以上網幫對方查，才化解危機。

儘管阿楠全程沈默不發一語，仍引起館長不滿，他在直播痛批職業學生、放狗屁，更貼出該名參與者照片表示，站在海景第一排，大家都是拿著「司法正義」、很驕傲地喊，從來沒有看到這種好像被吐口水的，拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事。

對於活動狀況，黃國昌指出，一個月前，人民站上凱道，向承諾跳票的執政黨喊出他們對於司法改革、居住正義的盼望。如同我事前所預料，綠媒、側翼網軍一條龍抹黑，無所不用其極地詆毀這場屬於公民的活動。可笑的是，這種舖天蓋地的政治抹黑，只是顯示當權者有多麼心虛，不敢面對自己的承諾跳票。

黃國昌表示，真正讓自己非常驚訝且憤怒的是，連來參與集會的一般民眾，竟也成為了被鎖定攻擊的目標，這已經踰越了善良純樸的台灣社會所能容忍的底線，「我們所深愛的這塊土地，不該變成這樣，如此惡劣的妖風必須被遏止。」