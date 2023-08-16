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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「顏氏不拜關公」郭董卻贈雕像　北斗鎮長顏宏霖巧妙回應

▲郭台銘送關公像網熱議。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘送關公像引發網友熱議。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海創辦人郭台銘致贈北斗鎮長顏宏霖一尊武財神木雕關公，沒想到卻引發網路論戰「顏氏不拜關公」，顏宏霖16日親上火線回應，這是郭要為北斗加油鼓勵「不要過度解讀」，現在關公像放在自家農場，作為隨時提醒自己「為北斗打拚」，他也強調自己是「拜媽祖」。

網友指出，「北斗新科鎮長顏宏霖，宣誓就職！郭董送來木雕關公……殊不知顏氏後代，是不拜關聖帝君的呀」，話鋒一轉又說「關羽義薄雲天，是忠義的化身，卻在「白馬（坡）之戰」斬顏良，所以我們顏氏後人與關公有不共戴天之仇呀，郭董這個厚禮，送得顏鎮長收得手抖抖呀。」

▲郭台銘送關公像網熱議。（圖／郭台銘辦公室提供）

郭台銘這一尊來自苗栗三義的關聖帝君雕像，希望關公的「忠」、「義」精神，期許顏宏霖未來對中華民國盡忠，對老百姓盡任務。顏宏霖說，這是郭要為北斗加油鼓勵，希望外界「不要過度解讀」，現在關公像放在自家農場，作為隨時提醒自己「為北斗打拚」的意義。不過也有北斗顏姓鎮民說，這個關公雕像是一尊藝術品、也沒有開光，也無須小題大作。

據三國演義記載，顏良是三國時代袁紹的手下大將，在戰爭中被關公所斬。河北定縣的新城鋪，居民多姓顏，自認為顏良後裔不建關廟、不拜關公。早年北斗鎮在北勢寮周邊以顏姓居多，以往長輩也大都對子孫三申五誡不能拜關公，若遇到拜廟行程，遇到有關公神像會直接跳過，但至今這個傳統已漸漸式微。

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