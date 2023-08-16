　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

▲▼鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講，開講前針對副手否找李佳芬及高虹安被起訴的議題發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨日下午到台中市大雅區，拜訪國民黨前台中市議員吳顯森，吳顯森說，國民黨要合作團結才有機會贏，郭董告訴他，合作問題是國民黨不要，不是他不要，對於郭的說法，國民黨團首席副書記長李德維嗆，「郭台銘可能忘幾前天以前他所說的話」，國民黨非常想組織非綠大聯盟，但沒有獲得正面或善意回應。對此，郭台銘今（16日）表示，昨天在台中幾場活動，大家都談到經濟，經濟議題是現在大家最關心的。

郭台銘昨下午到台中市大雅區拜訪吳顯森，多名里長也和郭座談。吳顯森會後轉述，郭台銘跟他說，合作問題是國民黨不要，不是他不要。國民黨團總召曾銘宗對此直言，郭台銘的說法跟過去講法不一致，因為他當時講說，國民黨若沒有徵召他，他也承諾會支持國民黨候選人，希望他說到做到；李德維則說，自5/17迄今3個月，大家可以看到國民黨包括黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜，都努力跟郭台銘取得聯繫，但無論從郭辦或其他系統所回應，都沒有獲得任何正面或是善意的回應。

郭台銘今上午參拜桃園護國宮太子廟，無黨籍議員段樹文、謝美英等人到場陪同。被問及相關，郭台銘不願多談，僅說，只要護國為2300萬人民備戰，但同時也要避戰，和平是他們第一選項， 而昨天在台中幾場活動，大家都談到經濟，經濟議題是現在大家最關心的。

ET快訊
燒死3人！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯
紅綠燈突倒塌「猛砸女騎士」　她大小便失禁、下肢癱瘓
愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」
iPhone相機會震壞！　蘋果：是真的
一家去韓國玩　周子瑜現身當地陪！
陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？
換變頻冷氣電費仍破萬！　師傅曝1動作：月省2000

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

鄭文燦喊「別污名化綠能」　柯辦反問：2025非核家園是否要走下去？

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

高虹安遭指「犯法後態度不佳」　他列黃國昌事蹟：這才是大開眼界

昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

傳謝典林系統鎖定李佳芬當2024副手　郭台銘斥：聽都沒聽過

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

趙正宇宣布參選連任　赴監院陳情痛批「司法不公、莫名其妙」

金溥聰不滿藍白合策略？　侯友宜喊：不要見縫插針

綠黨團：期待高虹安提證據自證清白　林耕仁16字箴言送朱立倫參考

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

鄭文燦喊「別污名化綠能」　柯辦反問：2025非核家園是否要走下去？

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

高虹安遭指「犯法後態度不佳」　他列黃國昌事蹟：這才是大開眼界

昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

傳謝典林系統鎖定李佳芬當2024副手　郭台銘斥：聽都沒聽過

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

趙正宇宣布參選連任　赴監院陳情痛批「司法不公、莫名其妙」

金溥聰不滿藍白合策略？　侯友宜喊：不要見縫插針

綠黨團：期待高虹安提證據自證清白　林耕仁16字箴言送朱立倫參考

台積電持平收542　台股小跌8點來到16447點

被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

尪嗆「胸部小無法滿足」外遇　她被離婚痛哭：很羞恥

8／17國際地標光雕音樂會加碼再加碼　偶像男團+光雕煙火秀

中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

月經來太痛苦！網紅媽咪「每年懷孕」　挺肚嗨讚老公

76歲雷洪娶嫩妻一條活龍！每天喝「自製早餐」不累累

5戶以上囤房大戶逃漏稅！2530件被抓　須補1.12億元

政治熱門新聞

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

館長造謠「民進黨開的槍」　民進黨喊告

館長控綠開槍　余天：為何亂點名？

館長點名控「民進黨開的槍」　陳明文喊冤

同框蕭美琴「賴蕭配」近了？　賴清德最新說法

2024賴蕭配成形？綠委：她不願說出口

介文汲：侯、賴交叉點馬上要出現

傳郭台銘副手鎖定李佳芬　綠黨團：民進黨獻上無限祝福

不當「美國人阿公」大兒子要回台？　賴清德：這是他自己的決定

鄭文燦貼3點聲明　決定提告黃國昌　

台協抗議賴清德過境美　陸委會：台辦代筆粗糙聲明

多圖／賴清德跟西班牙國王、巴西等5國元首寒暄

斯文里都更品質遭質疑　許淑華舉6個民眾疑慮喊話蔣市府積極協助

更多熱門

相關新聞

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，引發外界揣測是否要獨立參選總統，同時又傳出，彰化縣議長謝典林系統協助郭台銘籌備參選，並鎖定高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬做副手。郭台銘今（16）日受訪駁斥，自己聽都沒聽過；韓辦則澄清，外傳2024大選擬尋求李投入一事，完全是子虛烏有。

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

鎖定李佳芬當2024副手？　郭台銘：聽都沒聽過

鎖定李佳芬當2024副手？　郭台銘：聽都沒聽過

金溥聰不滿藍白合策略？　侯友宜：不要見縫插針

金溥聰不滿藍白合策略？　侯友宜：不要見縫插針

綠黨團：期待高虹安提證據自證清白　林耕仁16字箴言送朱立倫參考

綠黨團：期待高虹安提證據自證清白　林耕仁16字箴言送朱立倫參考

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

王陽明開箱900萬BMW

00878慘貼息！　股息占比「恐配本金」

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面