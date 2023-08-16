昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

▲鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨日下午到台中市大雅區，拜訪國民黨前台中市議員吳顯森，吳顯森說，國民黨要合作團結才有機會贏，郭董告訴他，合作問題是國民黨不要，不是他不要，對於郭的說法，國民黨團首席副書記長李德維嗆，「郭台銘可能忘幾前天以前他所說的話」，國民黨非常想組織非綠大聯盟，但沒有獲得正面或善意回應。對此，郭台銘今（16日）表示，昨天在台中幾場活動，大家都談到經濟，經濟議題是現在大家最關心的。

郭台銘昨下午到台中市大雅區拜訪吳顯森，多名里長也和郭座談。吳顯森會後轉述，郭台銘跟他說，合作問題是國民黨不要，不是他不要。國民黨團總召曾銘宗對此直言，郭台銘的說法跟過去講法不一致，因為他當時講說，國民黨若沒有徵召他，他也承諾會支持國民黨候選人，希望他說到做到；李德維則說，自5/17迄今3個月，大家可以看到國民黨包括黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜，都努力跟郭台銘取得聯繫，但無論從郭辦或其他系統所回應，都沒有獲得任何正面或是善意的回應。

郭台銘今上午參拜桃園護國宮太子廟，無黨籍議員段樹文、謝美英等人到場陪同。被問及相關，郭台銘不願多談，僅說，只要護國為2300萬人民備戰，但同時也要避戰，和平是他們第一選項， 而昨天在台中幾場活動，大家都談到經濟，經濟議題是現在大家最關心的。