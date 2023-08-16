150公斤紅綠燈鏽蝕斷裂！猛砸新手媽「失禁+癱瘓」　800萬和解　

▲彰化號誌桿腐蝕砸新手媽重傷。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市中山南路及南昌路口號誌燈，去年9月間因維修廠商疏於管理監督，導致號誌燈因沉陷柏油地面下「積水」嚴重鏽蝕，導致一名陳姓新手媽媽停等紅燈時被倒下的路燈砸中，身體多處骨折住進加護病房急救，如今仍受有大小便失禁、下肢癱瘓，由於受害人已經與廠商達成約800萬元和解，檢方今天偵結，將維修業者被控過失傷害罪部分不起訴處分。

2022年9月2日，彰化受到中颱「軒嵐諾」影響連刮2日強風，當天上午11點多，員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒塌，一名43歲陳姓新手媽媽騎車停等紅綠燈時被壓傷，安全帽被敲出一個大洞，還波及到一輛自小客車，陳婦被送進加護病房急救。

150公斤重號誌桿砸中陳女頭部，造成她第11至第12胸骨骨折脫位，合併脊髓損傷及癱瘓，外傷性右側第3至8肋骨及左側第6至12肋骨骨折合併雙側血氣胸之傷害，且經治療後仍有胸脊脊髓損傷及下肢癱瘓，感覺異常及大小便失禁等嚴重傷害，檢方因此分案，調查雲林斗六維修廠商業者劉張母子是否涉及過失傷害罪嫌。

由於過失傷害罪為告訴乃論罪，檢方指出，全案偵辦期間，新手媽已與維修廠商達成和解，並撤回告訴，因此將本案不起訴處分。據了解，雙方和解金額（包含代墊費用）近800萬元。

▲彰化號誌桿嚴重鏽蝕倒塌。（資料圖／民眾提供）