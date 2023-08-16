傳謝典林系統鎖定李佳芬當2024副手　郭台銘斥：聽都沒聽過

記者鄭佩玟／台北報導
鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，外界解讀醞釀參與總統大選，傳出挺郭的彰化議長謝典林已鎖定前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，擔任郭台銘副手。對此，郭台銘今（16日）回應，自己聽都沒有聽過，強調會聽取人民意見，再來決定之後該往哪個方向走。
▲鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講。（圖／記者湯興漢攝）
郭台銘今上午參拜桃園護國宮太子廟，無黨籍議員段樹文、謝美英等人到場陪同。針對外傳有意找李佳芬擔任2024選舉副手？郭台銘回應，「很多這些新聞都是，我自己都沒有聽過」 。
郭台銘還反問，為什麼他要全台跑透透？那是因為要到偏鄉、都市與每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意。郭台銘強調，他不以黨意為依歸，是以民意及無黨各方各派人士為意見，做為他何時決定？將來往哪個方向去走的參考，怎樣護國護民，才是他最大的目標。 郭台銘表示，年輕人怎樣不低薪？怎樣發展經濟？怎樣將國家資源用在對的地方？發展正確經濟讓年輕人不再低薪、讓年紀大的安養天年，青壯年事業蒸蒸日上，這是他關心的議題，另司法正義上，要將權利給予老百姓，而不是在特定人與政客手上，也是他現在所推動的。
郭台銘還反問，為什麼他要全台跑透透？那是因為要到偏鄉、都市與每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意。郭台銘強調，他不以黨意為依歸，是以民意及無黨各方各派人士為意見，做為他何時決定？將來往哪個方向去走的參考，怎樣護國護民，才是他最大的目標。
郭台銘表示，年輕人怎樣不低薪？怎樣發展經濟？怎樣將國家資源用在對的地方？發展正確經濟讓年輕人不再低薪、讓年紀大的安養天年，青壯年事業蒸蒸日上，這是他關心的議題，另司法正義上，要將權利給予老百姓，而不是在特定人與政客手上，也是他現在所推動的。
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