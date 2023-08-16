傳謝典林系統鎖定李佳芬當2024副手　郭台銘斥：聽都沒聽過

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，外界解讀醞釀參與總統大選，傳出挺郭的彰化議長謝典林已鎖定前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，擔任郭台銘副手。對此，郭台銘今（16日）回應，自己聽都沒有聽過，強調會聽取人民意見，再來決定之後該往哪個方向走。

▲鴻海創辦人郭台銘參拜桃園護國宮太子廟並與鄉親舉辦廟口開講。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘今上午參拜桃園護國宮太子廟，無黨籍議員段樹文、謝美英等人到場陪同。針對外傳有意找李佳芬擔任2024選舉副手？郭台銘回應，「很多這些新聞都是，我自己都沒有聽過」 。