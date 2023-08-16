台南環保夜市新兵報到　歡迎相揪迺夜市做環保

▲台南市環保局將永康區「鹽行夜市」與「柳營夜市」加入環保夜市試辦行列，讓市民迺夜市也能做環保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康復華夜市是全市第1座環保夜市，2022年獲環保署評鑑特優，環保局今年除延續輔導外，更將永康區「鹽行夜市」與「柳營夜市」加入試辦行列，內用餐點通通不使用1次用餐具，甚至貼心提供環保餐具或環保袋租借服務，讓市民迺夜市也能做環保。

永康區禹帝宮、三村國小旁有個「鹽行夜市」，是在地人才知道到的街邊型夜市，雖然僅有星期一開張營業，氣氛卻相當熱鬧；溪北地區的柳營夜市則是在每週四營業，小小的營業規模提供給民眾平價美食；兩者共通點在於夜市管委會主委及攤商們都秉持著環保意識，對於夜市減量措施給予最大的配合與支持。

環保局表示，包括2020年推動環保夜市的永康復華、2023年新加入的永康鹽行及柳營夜市這3處，攤商提供內用餐點時都以可重複清洗之環保餐具，不使用一次性餐具，同時鼓勵民眾響應環保自備環保餐杯具，夜市更貼心提供環保餐具/袋租借服務，整套餐具押金只要200元，購物袋則是押金50元，返還即退全額押金。此外，在夜市出入口或區域內也都有設置一般垃圾桶與資源回收桶，讓民眾在逛夜市享美食的同時也能順手做好垃圾分類、資源回收。

市長黃偉哲表示，感謝這些夜市管理者、攤商及民眾對夜市減量政策的支持，環保工作事在人為，藉由各種減量減廢措施的推行逐步養成市民朋友的環保意識及習慣，也鼓勵外地遊客可到這些夜市走走逛逛，體驗環保並感受不同夜市的文化與美食。

環保局長許仁澤補充，為鼓勵前往復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市的民眾自備環保餐具或使用環保餐具租借服務，只要加入line@好友(https://lin.ee/rpnFsJy )，上傳與攤商及環保餐具的合照，到餐具租借服務處就可領取實用小禮物。