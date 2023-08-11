「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

▲大陸海底撈進軍夜市。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

有網友在社交平台發影片稱，在山東青島夜市看到海底撈攤位，驚呼「太卷了」。對此，海底撈相關人士回應，海底撈確實在多地夜市擺攤，是門市結合當地顧客的消費喜好「因地制宜」的嘗試。

影片顯示，夜市裡有各式各樣的美食攤位，其中寫有「海底撈火鍋」幾個大字的紅色招牌攤位最為顯眼，攤位上設有兩個四宮格的方形火鍋，還有炸油條的設備，有多名員工準備美食，消費者則坐在攤位前等待。不少網友在評論區直呼，「海底撈進軍夜市擺攤，這也太卷了」。

海底撈相關人士於9日回應，海底撈在夜市擺攤一事屬實，這是門市結合當地顧客的消費喜好進行的個性化創新試點，為遊夜市、逛市集的市民提供一個休閒美食打卡的嘗新體驗，海底撈將持續關注顧客反饋，不斷優化體驗。

據《紅星報導》報導，海底撈的夜市小攤在上海和山西兩地也有出現。上海的海底撈攤位選擇在南京東路的夜市，主要以賣串串為主；山西某地的海底撈則選擇戶外擺宵夜車，其外圍還擺了很多露營桌椅。

「晝伏夜出」已成為一種新趨勢，也催生了夜間經濟的龐大需求，許多餐飲業都絞盡腦汁在開拓宵夜市場。海底撈除了在夜市擺攤，還推出全新夜宵菜單，通過熱門IP聯動、演唱會第二現場深夜安可派對等，將門市打造成深夜嗨聚好去處，助力夜食消費提振。