又是妳！婦人誤信投資話術2度匯款百萬　行員擋不住報警阻詐

記者張君豪／台北報導

台北市大安區一名陳姓婦人（62歲）8月9日下午到第一銀行仁愛分行匯款，銀行員發現她參加某財經學院，聲稱借錢要投資，銀行員認為和典型的投資詐騙情節相符，立刻通知轄區瑞安街派出所派員到場處理。

▲陳婦誤信詐團邀約臨櫃匯款百萬，熱心銀行員警員攜手攔阻。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

瑞安所警員賀國勛獲報後趕赴銀行了解，陳女向警方表示，她參加某財經學院會員，日前收到該公司EMAIL募款資訊，她才會辦理個人借貸，想參與投資獲利，因此到銀行臨櫃匯款1百萬元至對方指定帳號。

一銀行員私下向警方透露，該婦人已於7月20日到銀行想匯款，當天銀行員透過關懷提問，耗費多時才打消婦人匯款念頭，沒想到9日下午陳女再度出現。

經賀姓警員不厭其煩解釋，這是時下最夯的詐團假投資騙匯犯罪手法，並查詢婦人匯款帳戶，顯示入帳帳戶已遭列警示通報，婦人才願意接受勸說，對於保住百萬元現金，向銀行員、警員表達感謝之意。

大安警方呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等幾乎都是詐騙，民眾須小心查證才不會落入詐團圈套。若民眾有疑慮可撥打165反詐騙專線、或110報案專線向警方諮詢查證，以免上當受騙。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

