警盤查車輛她衝出來亂！踹機車打女警鼻樑...醉女下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員在執行交通盤查時，1名女子突然拍打受盤查車輛，讓警員以及車主相當傻眼，該名女子還衝到警車旁邊推女警想踢倒警車，又轉身攻擊路邊機車，再回身朝女警鼻樑攻擊時當場被制止，警員將女子控制後帶回派出所。

警方調查，27歲曾姓女警6日凌晨2時許與男警在長安東路一段44號1家酒吧前，盤查1名從路邊未打方向燈駛出的汽車駕駛，在進行勸導時，1名38歲黃姓女子突然拍打受盤查的汽車，讓警員以及駕駛一頭霧水。

▲警員盤查車輛，她無故拍打車頂，還企圖踹警車攻擊女警鼻樑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員詢問駕駛是否認識該名女子，駕駛則回答不認識，黃女更變本加厲，直接衝到車尾朝女警追打，還企圖推倒警用機車，被擋下後先踹倒路邊機車，又回頭朝女警鼻樑攻擊，女警立刻出手自保，男警也立刻上前將黃女拉開。

2名警員合力將黃姓女子制伏在地，將黃女帶回派出所，黃女的2名男性友人也陪同前往，黃女酒測值高達1.02，訊後警員依照妨害公務罪嫌移送法辦。

▲警員見到黃女情緒激動還動手襲警，最後合力將人制伏在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，黃姓女子當時與友人在酒吧門口抽菸，卻突然跑向警員盤查的車輛旁，不斷拍打車頂，黃女酒醒之後辯稱，當時因為喝酒醉，所以才會做出如此脫序行為。