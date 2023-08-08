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有詭！台中少年頻換卡領15萬　警起疑揪出2車手

▲▼霧峰警分局日前在超商前逮捕17歲少年和19歲男子，2名詐欺車手身上合計80萬，全是詐騙所得。（圖／民眾提供，下同）

▲霧峰警分局日前在超商逮捕17歲少年和19歲男子，2名詐欺車手身上合計80萬，全是詐騙所得。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名17歲陳姓少年日前在大里區某超商ATM前，邊講手機邊領錢，且頻頻換卡提領，一下子就領了15萬元，霧峰警分局女警見狀覺得可疑，當場攔下詢問，少年支吾其詞，辯稱是友人欠他的，但少年坐計程車來，又說不出領錢理由，最後曉以大義，少年才供出上游車手19歲賴姓男子，從車上再搜出65萬多元，2人合計80萬，全是詐騙所得，警方訊問後依詐欺及洗錢防制法送辦。

▲▼霧峰警分局日前在超商前逮捕17歲少年和19歲男子，2名詐欺車手身上合計80萬，全是詐騙所得。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警分局成功派出所員警何孟芝日前中午在大里區某家超商執行便衣守望，發現陳姓少年在ATM領錢時不停操作手機、神情緊張，一下子就領了15萬多元，少年辯稱這些錢是友人欠他的，但問到為何有這麼多卡片時，少年開始支吾其詞。

▲▼霧峰警分局日前在超商前逮捕17歲少年和19歲男子，2名詐欺車手身上合計80萬，全是詐騙所得。（圖／民眾提供，下同）

何員發現，少年坐計程車來，說不出提領大量現金的理由，加上該年紀身上擁有15萬現鈔，不合常理，研判應是詐欺車手，遂呼叫警力支援。

▲▼霧峰警分局日前在超商前逮捕17歲少年和19歲男子，2名詐欺車手身上合計80萬，全是詐騙所得。（圖／民眾提供，下同）

少年見警察愈來愈多，神色更加慌張，最後被警方告知日後將會面對的刑責後，少年才同意帶員警前往指定交付贓款及提款卡的地點，逮捕詐欺上手賴男，並在賴男車上搜出65萬6千元贓款，連同少年的合計80萬元，警方將擴大清查該詐騙集團。

霧峰分局長陳祥麟表示，目前正值暑假，詐騙集團利用工時彈性、輕鬆賺錢等話術，吸引涉世未深的青少年加入車手行列，殊不知所面臨的不只有刑責，還有民事賠償問題，呼籲青少年求職打工，應提高警覺，面對公司趁機騙取存摺及個人證件時，應詳加查證，以免受騙上當。

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