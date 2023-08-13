72歲婦誤信投資詐騙　面交+匯款被騙70萬...警緝獲西裝男車手

記者張君豪／台北報導

北市大安分局日前接獲一謝姓女子（72歲）報案，指稱她遭到投資詐騙，前後被詐團以面交車手、ATM匯款方式，詐騙損失約70萬5千元現金，謝女發現被騙後到轄區大安警分局瑞安街派出所報案，警方獲報後，研判詐團食髓知味，有可能仍會向謝女詐財，要求被害人再接獲詐團電話立即報警派員處理。

▲大安警方埋伏逮捕取款塗姓車手。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據警方調查案情，發現謝女在網路看到投資廣告，獲邀加入LINE群組後，歹徒以投資股票名義誘被害人投資，謝女從今年6月28日面交40萬元、7月11日面交24萬元，其餘以匯款匯出6萬5千元，共計損失70萬5千元。

果然謝女報案後不久，詐團食髓知味，以抽中新股理由，誘騙被害人拿出30萬元投資，雙方約定在8月8日父親節當天交易，警方派員到場埋伏，當場逮獲假冒「理財專員」穿西裝前來取款的詐欺車手。

警方當場逮捕塗姓車手（男性，23歲）並查扣偽造工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯絡手機等證物，警詢後依詐欺罪將塗嫌移送法辦。大安警方表示：網路上充斥著各種盜用股市名人詐騙廣告，吹噓投資穩定獲利等話術，誆騙民眾投入資金，提醒民眾投資應循合法證券公司操作，以免血汗錢遭騙取榨乾。

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