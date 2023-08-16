遠看像刺蝟！　吐魯番多名遊客頭髮突豎立...專家警告：雷擊徵兆

▲吐魯番多名遊客頭髮突豎立，遠看像隻刺蝟。（圖／翻攝微博，下同）

實習記者高語璠／綜合報導

新疆吐魯番近期發生多起奇怪的事件，一群遊客正在欣賞當地美景時，他們的頭髮突然像刺蝟一樣豎立了起來，彷彿被某種神秘力量所激發，這樣的情況讓遊客們非常恐慌和困惑，引發網友熱議。

據大陸媒體報導，這些遊客走進吐魯番沙漠地帶時，突然感覺到身體電荷不穩定，隨後頭髮竟然蓬鬆地豎了起來，就像隻刺蝟。

有網友就在評論區表示，遇到這種情況應立即逃離，以免被雷擊。然而，江蘇省防雷中心主任馮民學卻提出不同的看法，他指出，如果在雷雨天，頭髮出現豎起的跡象，尤其在山頂，可能是要遭遇雷擊的徵兆。

馮民學說，遇到類似的情況趕緊跑並非上策，如果頭髮僅僅是乾燥，靜電有點多，那還有時間離開；如果頭髮已經豎立起來，就不能跑了，因為人根本無法跑得過閃電，電是光速，即使是奧林匹克冠軍也無法逃脫，而且「跑」會形成跨步電壓，增加被雷擊的風險。

馮民學提供正確的做法，首先是降低自己的高度，如果來不及離開山頂，趕緊就地蹲下雙腳儘量併攏，雙手避免觸地抱頭藏膝蓋間，減少與地面接觸，但別躺在地上。

其他專家也解釋，當頭髮豎立時，說明周圍空氣中存在大量的靜電，而靜電是雷擊的徵兆，在乾燥的沙漠中，靜電聚集的現象更容易發生。因此，當遊客們的頭髮出現這種現象時，應該立即警惕，採相對應的防護措施。