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打雷時別洗澡？美國CDC揭雷雨天「洗手、連著插座用手機」都NG

（示意圖／翻攝自pexels）
▲美國CDC表示，雷雨期間最好都不要淋浴、泡澡、洗碗或洗手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

雷雨期間最好都不要淋浴、泡澡、洗碗或洗手，因為任何會接觸到水的行為都會有生命危險！對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）也解釋，雖然閃電落入地面後穿越塑料管道的風險可能比金屬輸水管還小很多，但最好還是避免在雷雨天接觸任何輸水管道，以降低被雷擊的風險。

CNN的報導，雷雨天時落在地面住宅附近的電擊會使地下的金屬或塑料管道輸水管帶電，一般家用的管道在一次電擊後就可以帶上大量電荷！當人在雷雨天淋浴時，從管道中流出的水就會帶電，導致人觸電！

美國CDC還補充，碰觸水並不是打雷時唯一的風險，他們還示警民眾應遠離門廊、窗戶和陽台，且不要躺在混凝土地板，或倚靠在混凝土牆上，甚至盡量不要在打雷期間，使用任何連接電源插座的東西，例如手機或其他電子產品。

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報導續稱，閃電可以透過多種方式致人於死。美國CDC也表示，雷擊通常是致命的，但接觸被閃電擊中的汽車或金屬物體也同樣可能導致鈍性外傷、皮膚燒傷，並傷害大腦、肌肉和眼睛等部位。

美國CDC還指出，大多數雷擊死亡及受傷案例都發生在民眾外出時，尤其是夏季的午後或晚上。該機構的資料顯示，每年約有180人因雷擊受傷，且有10%的人因雷擊而死，其中又以佛州和德州的死亡人數最多。

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