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纜車因雷擊停運！300多人受困加拿大班夫國家公園　睡地板過夜

▲▼加拿大班夫國家公園（Banff National Park）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大班夫國家公園（Banff National Park）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大班夫國家公園的纜車設施7日晚間因雷擊停運，約有300人受困硫磺山（Sulphur），只能蜷縮在地上過夜，直到8日上午才開始進行疏散。有遊客抱怨，相關單位針對突發狀況的事前準備居然如此欠缺，感到相當震驚。

衛報引述遊客社群平台發文指出，在受困情況發生後，紀念禮品店家並未提供毯子等物品，等了兩個小時，餐廳才提供食物，「沒有人告訴我們到底發生什麼事。」依據影片，大多數遊客睡地板過夜，蜷縮在銀色應急毯子下。

這則貼文也引發爭論，討論是否能徒步5.4公里下山。但這也引來網友嘲諷，「對啊，在一片黑漆漆中，拿著iPhone手電筒在有熊出沒的國家下山。」

直到8日上午，加拿大公園管理局（Parks Canada）與獨立承包商才開始空運撤離受困遊客，整起事件並未造成人員受傷。纜車業者Pursuit透過網站表示，設施將關閉至當地8日下午3時左右，承諾預訂票可以退費。

班夫國家公園是許多國際遊客造訪的熱門景點之一，每年夏季都會吸引400多萬名遊客。

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