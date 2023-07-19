新疆吐魯番52.2℃破歷史同期極值　火焰山景區地表溫度達80℃

▲新疆烏魯木齊的絕美晚霞。（圖／翻攝新疆日報）

記者魏有德／綜合報導

吐魯番市高昌區三堡鄉站16日19時測出最高氣溫達52.2℃，突破2017年7月10日18時測出的攝氏50.6度高溫，創下歷史同期極值，吐魯番火焰山景區也在同一天測出地表溫度達到80℃，不僅讓網友笑稱，「名副其實的火焰山！」當地居民也感嘆道，「完全都是靠空調續命！」

▲新疆吐魯番火焰山景區出現地表溫度80℃的高溫。（圖／翻攝央視，下同）

《澎湃新聞》報導，16日8時至17日8時吐魯番市共61個站出現40℃以上的高溫天氣，31個站的最高氣溫在45℃以上，5個站的最高氣溫在50℃以上。其中，高昌區站48.7℃、鄯善站45.4℃、托克遜站48.1℃、高昌區三堡鄉52.2℃、高昌故城50.5℃、艾丁湖景區50.1℃、吐峪溝50.1℃。

極度高溫的氣候也讓新疆部分地區霸佔7月16日的大陸全國最高氣溫榜前十名。不僅如此，新疆多地17日仍持續「火熱」。當日15時，大陸中央氣象台的全國最高氣溫實況排行榜再次被新疆包攬，上榜10地均在40℃以上。

至於在火焰山景區的「金箍棒」溫度測量表16日顯示為80℃，著實讓外界嚇了一跳，由於時值暑假期間，景區每日的遊客接待量約6000人，由於溫度實在是太高了，當地也採取多種措施避暑降溫，不僅給遊客贈送雪糕，還安排室外冷風機，增配防暑藥品等。