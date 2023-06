他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

▲一名男子冒著雨跑步,結果被雷劈死。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者柯振中/綜合報導

俄羅斯克拉斯諾達爾(Krasnodar)近日發生一起慘劇,一名49歲的男性雨天在馬路中奔跑,結果遭到雷擊,導致男子全身起火倒地、當場身亡,驚悚畫面曝光後,引發不少討論。

根據俄媒RUPTLY報導,這起意外發生在當地時間27日中午,當時天氣正在下雨,49歲的男子冒雨在路上奔跑,沒想到準備進入果菜市場時,突然遭到落雷擊中,導致他瞬間倒地。

