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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳郭怨國民黨不願合作　李德維回擊：藍3個月來沒獲任何善意回應

▲曾銘宗（左起）、謝衣鳯、李德維出席國民黨立法院黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲曾銘宗（左起）、謝衣鳯、李德維出席國民黨立法院黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨到台中大雅拜訪國民黨籍台中市前議員吳顯森，據媒體報導，吳轉述郭告訴他，合作問題是國民黨不要，不是郭不要。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（16日）表示，郭台銘此講法跟之前的講法不一致。藍委李德維也說，郭台銘這樣的講法讓他常震驚跟訝異，國民黨3個月來非常想組織「非綠大聯盟」，但沒有獲得任何（郭）正面或有些善意的回應。

國民黨立法院黨團16日上午舉行記者會，由曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯與李德維出席，會中媒體詢問黨團對上述《聯合報》報導的看法。

李德維回應，從國民黨5月17日至今將近三個月，大家可看到國民黨包含黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜如何努力跟郭取得聯繫，甚至深談，但不管從郭辦或其他系統所回應的訊息，都可以看出，國民黨非常想組織非綠大聯盟，但的確在過去日子裡，並沒有獲得任何正面或有些善意的回應，眾所周知。

李德維直言，對於郭台銘昨天在台中這樣的講法，讓他非常震驚跟訝異，郭可能忘記前天以前自己所說的話。

曾銘宗也說，郭台銘此講法跟之前的講法不一致，因為郭當時曾講，國民黨沒有徵兆他，他承諾會支持國民黨候選人，所以希望郭說到做到；郭是中華民國少數可以站上舞台的世界級企業家，相信郭可以說到做到。

曾銘宗表示，至於說要合作，相信國民黨從過去到現在都盡最大誠意，朱立倫也一再宣示一定會去整合一切可以整合的力量跟個人，他相信一定包含郭董，所以他樂意郭跟國民黨合作，明年下架民進黨。

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