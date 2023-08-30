憶昨「罰站之夜」！柯文哲：可跟郭台銘談話　別在吵雜環境變作秀

▲民眾黨主席柯文哲30日下午參加競辦舉行的中元普渡祭典，並接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲於29日參與同場活動，只見郭台銘已準備好飲料等柯，但柯文哲講了3句話就快閃離開，使郭台銘30日於臉書稱「希望有機會再一起喝杯奶茶共商國事」。柯文哲30日表示，要跟郭台銘談話是可以，但不要在那種很吵的環境，「不要變成一個作秀的場合」。

柯文哲30日下午2時在位於台玻大樓的競選辦公室一樓，與辦公室同仁一起進行中元普渡拜拜，採訪通知上寫著「祈求黨務順利、社會安和」。會後，媒體詢問柯文哲今日與辦公室同仁一起拜拜，是不是想鎮壓牛鬼蛇神，祈求團結？只見柯文哲一臉苦笑，直言「唉唷！這什麼題目」、「多奇怪」。

隨後，被問到昨晚與郭台銘同場，在外罰站25分鐘一事，柯文哲表示，29日晚上是計程車駕駛員工會活動，而他是要去吃平安餐會，「我覺得不要反客為主、喧賓奪主」，別人是平安餐會，而他既然是來賓，就給予祝福即可，自己也交代黨員「不准喊凍蒜」。

柯文哲提及，「要跟郭董談話是可以，但不要在那種場合。」昨天是一個平安餐會，他不會弄成造勢場合，「不要變成一個作秀的場合。」既然郭台銘也比他早到，那就讓對方去講，自己等對方說完話再上去即可。

媒體追問，昨天的場合變成郭台銘造勢活動，是否覺得被吃豆腐？柯文哲說，「也不用想太多啦！」活在世界上，凡是自然就好，該怎麼做就怎麼做。至於有無約好要喝奶茶了？柯文哲強調，不可能在那種很吵的環境，這樣要談什麼？且連要談什麼都不知道，原則上還是讓幕僚先去作業，「政治跟商業有很多不一樣，政治還是按部就班、按照程序走。」