爆已多人多次找郭台銘談　國民黨批只想當正的：這不是主流民意

▲鴻海創辦人郭台銘宣布以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，自稱參選是為促成在野陣營整合，若不整合將便宜民進黨總統參選人賴清德。國民黨副主席連勝文受訪時則爆，之前受黨主席朱立倫指示和郭台銘交流時，郭台銘卻態度強硬堅持「郭上侯下」，不給任何彈性，導致交流失敗。國民黨文傳會主委林寬裕今（30）日也說，所謂的主流民意到底是什麼？國民黨跟民眾黨都有共識，但反觀郭台銘說只要自己是正的，這樣沒有辦法溝通，也不是呼應主流民意的要求。

連勝文昨接受廣播節目連線專訪，被問到郭台銘宣布參選2024年總統大選，連勝文透露，自己在三周前曾獲朱立倫的指示，和郭台銘有所交流，然而郭台銘給出的答案卻是「郭上侯下」，直言雙方需要彈性才能談下去，但是「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」。

國民黨今日下午召開中常會，主委林寬裕會後受訪時對此直言，不只連勝文，其實還有很多溝通管道，但過程不方便對外說明，既然現在的主流民意是下架民進黨，「那我們就要呼應，主席多次強調他跟民眾黨的溝通聯繫一直存在，彼此都有共識，絕對不會做親痛仇快的事情」。

林寬裕指出，大家應該一起來思考，這所謂的主流民意到底是什麼？國民黨跟民眾黨都有共識，但反觀郭台銘說只要自己是正的，這樣沒有辦法溝通，也不是呼應主流民意的要求。

針對朱立倫派連勝文與郭台銘溝通，林寬裕又再次強調，不是只有連勝文自己說接受主席請託，也並不是只有這一次，但可能因為一些主客觀條件，彼此不一定有共識，朱特別呼籲大家不能只強調自己，要以大局著想，國民黨跟民眾黨都有這個決心。