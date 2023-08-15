爸媽取名「愛用冷門字」根本不會念！過來人曝2情況更困擾：真的煩

▲有些人的名字會用到比較少見、冷門的字。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

父母幫小孩取名時，可能會照族譜規定、找算命師，或是引經據典。近日有網友有感而發，很多字其實較少見，不易造詞或不易拆字形容，家長何必幫小孩取這些「念不出來音」的名字？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「幫小孩取冷僻字是北七嗎」為標題發文，提到很多字其實相對少見，甚至連造詞都難、無法拆字形容。他接著舉例，像是「彧」（ㄩˋ）就有很多人看到字卻念不出來，為什麼家長取名時，要用一些看似很有學問的字？如果他的名字有冷僻字，長大以後一定會改掉。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「造成小孩以及周圍人的困擾，沒比較好」、「我小時候都覺得我姊名字好特別，可是我的就很普通，後來年紀大之後，卻覺得普通真好」、「『彧』有接觸過三國故事的應該都會念」、「診所遇見『旂』（ㄑㄧˊ）， 他電話完全解釋不出來」、「我兒子的名字有個『邑』（ㄧˋ）字，我介紹的時候會說口巴邑，結果我同學說口八不是念「叭」嗎」、「取冷僻字最大的問題就是很容易被人肉搜」、「在很多小朋友的地方工作，真的超多字不會念，當年國文滿級分耶」。

▲取名話題引發熱議。（示意圖／取自Pixabay）

還有網友指出2種情況同樣讓人困擾，「電腦打不出來、人人要疑惑問讀音，名字就是要簡單響亮才大氣」、「打不出來那種真的很煩，去寄信還得用手寫輸入」、「我的也是以前電腦打不出來，不是每個系統都更新，公司系統就無法顯示，永遠顯示？或是｜」、「最絕望的是明明非冷僻字但總是會被念錯，都想自己標注音了，看病被念錯、住飯店被念錯、銀行打來也被念錯」、「另一種討厭是非難字但還是很多人念錯」、

另外，也有網友分享其他看法，「如果是我，比較不喜歡有破音字的」、「我是覺得我的名字是一個可以和人聊天的話題之一，因為我媽有跟我講命名的由來，因為有故事性，又包含了我爸媽對我的期望，所以雖然是不常見的用字，但我還是喜歡我的名字」。