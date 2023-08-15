妹子愛逛菜市場「曝1時段超便宜」！　一票人搖頭：只適合會挑的人

▲菜市場有滿滿的食材和熟食，價格也很實惠。（示意圖／記者宋良義攝）



記者郭卉寧／綜合報導

菜市場有各種琳瑯滿目的食材和熟食。一名女網友表示，前陣子開始自炊後，就會去菜市場買菜和熟食，價格都十分便宜，且店家要關門時也會有折扣，甚至大放送，「有女孩也會逛早上的菜市場嗎？」而引來不少同好直呼，「挖寶好地方！」

一名女網友在PTT發文指出，從開始在家煮飯後，就會去早上的菜市場，除了菜和肉比超市賣得便宜外，也會賣很多熟食，像油飯、炸雞、烤魚等，「不小心熟食買太多，有時連回家煮都免了。」而下午1、2點準備關門時，更有破盤價、半買半送，既方便又便宜，因此她好奇：「有女孩也習慣逛早上的菜市場嗎？」

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貼文發出後，引來不少同好留言，「水果、肉類、熟食會去市場」、「菜市場很棒，挖寶好地方」、「超愛逛菜市場，比較愛黃昏一點，自己煮很省，但要會看會挑」、「早市、黃昏市場都會去，雞肉魚肉會在早市買，豬肉水果會在黃昏市場，買蔬菜兩者皆可」、「會啊，看看超市那昂貴的價格，我真的不想當盤子」。

但有人認為，傳統市場比較適合會挑選的人，「傳統市場較適合會自己辨識、有經驗的人」、「要看地點哪，我家附近的菜市場價格比超市貴，專騙不會比價的」。

另外，內行網友提醒，可以準備盒子、塑膠袋等，減少垃圾量，夏天也能用結冰的寶特瓶保鮮食材，「魚、肉、蝦、雞肉等生食，我會拿盒子給老闆裝，回家後就不用處理臭臭的塑膠袋」、「現在天氣熱，如果要買生食、冷藏冷凍食品，我都會帶保溫袋，裡面放一個結冰的寶特瓶保冰」。