早餐店點什麼最讚？　內行激推「火腿蛋吐司+1果醬」：超完美

▲許多人認為早餐是一天中最重要的一餐。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣早餐店的品項十分豐富，常常讓人選擇困難。一名網友指出，最近打算忽略熱量，盡情享受早餐店各式各樣好吃的餐點，因此尋求廣大鄉民推薦，「早餐店懂點的人都會吃什麼？」對此，就有老饕激推，火腿蛋吐司加「1果醬」美味大大升級。

原PO在PTT發文表示，大部分常吃的蛋餅、鐵板麵都很普通，吐司也有點單調，至於蘿蔔糕則是很考驗店家技術，而他本身最愛的是卡啦雞腿堡，但最近考慮不在意熱量，想爽爽的嘗試各種好吃的食物，「有沒有推薦哪家或哪個單品超讚、超好吃的，最好是那種料多的，各位有沒有最強早餐點單品名單？」

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▲原PO好奇，大家在早餐店都會點什麼。（示意圖／記者劉維榛攝）



貼文曝光後，引來許多人分享自己最愛的早餐品項，「奶酥厚片」、「巧克力薯餅吐司」、「漢堡蛋最對味」、「大冰奶啊，通腸胃很有效啊」、「小肉豆點好點滿」、「當然是鍋燒意麵啊」、「巧克力厚片跟火腿蛋吐司這種基本東西，才是考驗店家功夫的時候了」。

另外，有內行人透露讓火腿蛋吐司更好吃的關鍵，「最棒的其實是最簡單的火腿蛋吐司，但是要塗草莓果醬，這是關鍵，味道合適的草莓果醬會把整個昇華到完美的境界」。

也有人推薦早餐店之外的餐點，「炒麵+豬血湯」、「控肉飯加上貢丸湯才有力氣阿」、「肉燥飯+魚丸湯、肉燥飯+魚肚湯、米粿、海鮮粥、鮭魚飯+燙青菜+薑絲鱸魚湯、肉燥飯+牛肉湯等」、「你把店家所有品項吃一遍，看你喜歡什麼」。