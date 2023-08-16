820還路於民大遊行　侯友宜率先表態想參加

記者黃翊婷／綜合報導

行人零死亡聯盟發起「還路於民」路權遊行，號召民眾、交通部長王國材、各黨總統候選人8月20日一起出席。對此，國民黨總統參選人侯友宜率先表態並表示，看到還路於民的活動之後，他覺得很棒，也想要去參加。

▲行人零死亡推動聯盟宣布8月20日將在凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

為了終結行人地獄，行人零死亡聯盟發起8月20日「還路於民」路權凱道大遊行。總召YC表示，行人零死亡推動聯盟已經透過窗口向交通部長王國材本人提出邀請，部長有意願出席，應該會到場參加，另外，聯盟也有向各黨總統候選人、立委候選人正式發出邀請，但還未收到明確回覆，希望他們能把時間空出來，一起出來走路。

▲侯友宜率先表態想參加。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨總統參選人侯友宜15日出席「2023模擬立法院」營隊開幕式，並於致詞時提到台灣交通環境問題，他認為國內的人本交通環境的確沒有做得很好，造成許多路人通行事故，甚至導致死傷；此外，他也很高興青年族群十分關心這個議題，看到還路於民大遊行活動之後，他覺得很棒，也很想去參加。

目前，交通部長王國材已經表明會出席遊行活動，因為確保行人路權與他的施政重點一致。民眾黨立法院黨團15日也舉辦記者會表示，將派立委響應20日舉行的還路於民大遊行，期盼讓政府聽見民眾訴求，共同促成行人友善的環境。