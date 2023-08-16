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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

820還路於民大遊行　侯友宜率先表態想參加

記者黃翊婷／綜合報導

行人零死亡聯盟發起「還路於民」路權遊行，號召民眾、交通部長王國材、各黨總統候選人8月20日一起出席。對此，國民黨總統參選人侯友宜率先表態並表示，看到還路於民的活動之後，他覺得很棒，也想要去參加。

▲▼行人零死亡推動聯盟宣布8月20日凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

▲行人零死亡推動聯盟宣布8月20日將在凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

為了終結行人地獄，行人零死亡聯盟發起8月20日「還路於民」路權凱道大遊行。總召YC表示，行人零死亡推動聯盟已經透過窗口向交通部長王國材本人提出邀請，部長有意願出席，應該會到場參加，另外，聯盟也有向各黨總統候選人、立委候選人正式發出邀請，但還未收到明確回覆，希望他們能把時間空出來，一起出來走路。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜率先表態想參加。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨總統參選人侯友宜15日出席「2023模擬立法院」營隊開幕式，並於致詞時提到台灣交通環境問題，他認為國內的人本交通環境的確沒有做得很好，造成許多路人通行事故，甚至導致死傷；此外，他也很高興青年族群十分關心這個議題，看到還路於民大遊行活動之後，他覺得很棒，也很想去參加。

目前，交通部長王國材已經表明會出席遊行活動，因為確保行人路權與他的施政重點一致。民眾黨立法院黨團15日也舉辦記者會表示，將派立委響應20日舉行的還路於民大遊行，期盼讓政府聽見民眾訴求，共同促成行人友善的環境。

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