快訊／基隆公車撞民宅戶外遮雨棚　1女右耳濺血倒地送醫

台中一名湯姓公車司機昨（14）日駕駛73路公車，抵達終點站時，發現有一名背心男在車上睡著，上前叫醒他後，司機便下車準備下一趟發車，不料該男不離開，還偷走湯姓司機自製的「特大號悠遊卡」，雖價值不高，但湯直言，這是7年來第一次遇到司機本人遭竊，好心提醒卻換來這個結果，根本是「真心換絕情」。