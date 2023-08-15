快訊／基隆公車撞民宅戶外遮雨棚　1女右耳濺血倒地送醫

▲基隆公車撞民宅戶外遮雨棚，1女右耳濺血倒地送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市暖暖區源遠路今（15日）晚間7時30分發生一起意外事故！一輛787線客運公車行經該路段（靠近礦工醫院附近）時，不慎撞擊民宅戶外遮雨棚造成民眾受傷，警消人員獲報趕抵，發現1名女子右耳擦傷濺血倒地，意識清楚，救護車將人送往基隆長庚醫院救治，所幸無大礙，至於整起肇事原因，有待轄區警方調查釐清。
▲基隆公車撞民宅戶外遮雨棚，1女右耳濺血倒地送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市暖暖區源遠路今（15日）晚間7時30分發生一起意外事故！一輛787線客運公車行經該路段（靠近礦工醫院附近）時，不慎撞擊民宅戶外遮雨棚造成民眾受傷，警消人員獲報趕抵，發現1名女子右耳擦傷濺血倒地，意識清楚，救護車將人送往基隆長庚醫院救治，所幸無大礙，至於整起肇事原因，有待轄區警方調查釐清。
【更多新聞】
►新北金山甘藷王競賽成績揭曉 冠軍甜度13.2度「和水梨一樣甜」
►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區 15賣淫女栽了
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響