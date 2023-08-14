獨／搶救大武崙溺水女童影片曝　飄海險滅頂...獲救住院觀察中

記者劉人豪／台北報導

12日晚間6時40分許，基隆市大武崙沙灘發生溺水事件，42歲陳姓男子與6歲女兒在海中戲水時遭浪捲走，女童送醫後沒有大礙，而陳男搶救後仍不治，而事發當時的搶救影片也曝光。

▲女童(紅圈)遭浪捲走，幾乎滅頂，王男(橘圈)和另一名泳客發現女童後衝進海救人。（圖／民眾授權提供）

影片中可看到，事發當時海浪相當大，女童在海面上載浮載沉，有2名泳客見狀想要靠近，但是都被浪沖回來，目擊民眾也焦急的喊「浪太大了」。

▲救生員划船衝去救女童爸爸。（圖／民眾授權提供）

女目擊者指出，當時救生員有發現遊客在警戒線外，吹哨兩聲後，引起所有在場民眾注意，眼見浪越來越大，救生員就冒險出海救人，但回程浪太大導致船也翻了，而王姓男子大喊發現女童在海上漂，就衝下水救女童上來，女童父親則是經過一段時間才被帶上岸。

她表示，經過這起事件，希望政府把離岸流警戒範圍標示清晰，也能增進大家對危險海域的認知，也希望政府能對這方面的加強宣導，「沒遇過會真的不知道危險性。」

▲爸爸帶6歲女兒到基隆大武崙沙灘玩水，父親不幸身亡，女兒無生命危險住院觀察。（圖／記者郭世賢翻攝）

救起女童的王男說，拉著女童游了5、6分鐘大約40公尺的距離，順利把人救上岸，不過女童七孔冒泡，眼睛也沒辦法對焦，附近一名女生說會CPR，幫忙壓到女童吐水後抱上救護車送醫，他還把隨身攜帶的平安符給女童，希望她能平安無事，也難過小妹妹之後要面對父親死亡的殘酷事實。

據了解，女童12日送醫治療，到院時意識清楚，因吸入過多海水到肺部，引發肺部發炎，沒有生命危險、無插管治療，目前還在基隆長庚醫院加護病房留院觀察；女童父親部分，13日下午1點多檢察官相驗完畢，死因為溺斃。