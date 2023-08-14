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大武崙沙灘1日奪3命！謝國樑議場激動哽咽　數度中斷發言拭淚

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆大武崙沙灘12日發生3起溺水意外，釀成3人死亡，基隆議會今(14)日召開臨時會，討論防範溺水的相關措施。市長謝國樑在報告談及溺死事件時，數度拭淚說不出話，情緒相當激動。

基隆市議會今天的臨時會議程原本是市府報告基隆捷運等事項，但藍綠議員都提議變更議程，討論大武崙溺水死亡意外之防範措施。

▲▼ 大武崙沙灘1天3死，市長謝國樑在議會報告時落淚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大武崙沙灘1天3死，市長謝國樑在議會報告時落淚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑發言談及泳客溺死一事，情緒激動落淚，難過地說不出話，現場也有不少議員替他加油打氣，針對海域安全改善，謝提出幾項措施，包括現場應配有動力設備，在事件發生時能夠有效救援，而不是以目前傳統方式，救生員在岸邊發現有民眾呼救時，滑獨木舟前往救援。

▲▼ 大武崙沙灘1天3死，市長謝國樑在議會報告時落淚。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝提及，未來將增設天氣預警系統，讓現場人員在最科學的情況下，決定是否限制戲水或封閉海灘，目前已經與台大團隊密集聯繫研發；另針對議員表示，平常晚上在大武崙沙灘仍會看見戲水人潮，謝承諾未來也會落實開放時間，會依照觀光發展條例，對勸導不聽的民眾落實執法開罰。

謝也強調，他認為沙灘委外管理是未來勢必要發展的方向，而大武崙沙灘上的業者其實都沒有跟市府申請管理，唯一外包委託的單位只有水上救生協會的救生員，因此後續對業者管理也需要落實，主要會以和平島公園的經營經驗來做參考。由於從未發生過如此嚴重的溺水意外，所以在此次事件的處理上不夠有效率，謝沉痛表示會深刻檢討，所有問題都會在近期召開相關會議討論，落實安全管控。

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