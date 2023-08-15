　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

軍演反制賴清德過境美國？陸外交部：將採取堅決有力措施捍衛主權

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒《路透社》記者15日在中國大陸外交部記者會上提問，賴清德本周五返台之後，中國大陸方是否有計劃展開新一輪軍演。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應，中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌在例行記者會上提到，他們已經就賴清德過境竄美表明了中方的立場，「我願藉此機會再次重申，賴清德頑固堅持『台獨』分裂立場是徹頭徹尾的麻煩製造者。」

▼副總統賴清德出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

汪文斌指出，美台勾連以過境為幌子，安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方的主權和領土完整，「事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華。」

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益當中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持『台獨』，不支持『兩個中國』或『一中一台』的承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持『台獨』分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。」

汪文斌還說，「中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」

ET快訊
快訊／Lulu爸被坐霸王車　「爆乳女乘客」抓到了！
快訊／52歲馬國賢當爸！嫩妻突破水　兒子提早半個月出生
全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網見地點更挫：旅行社要關門了
彰化不二坊蛋黃酥明開搶！
兄弟提條件留福來喜！　彭政閔：當然希望他回來
4寶爸為救11歲兒　「沒抓到救生圈」溺死
快訊／爸爸宣告不治！　大兒子燒死3人
百萬網美遭詐騙！　公布對方長相
世界最美韓女星全身刺青　雷射消掉：媽媽想看乾淨的我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

根本是「男聲」！陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

26歲KTV女員工「被同事剁碎」丟河道！2男2女被逮捕　動機超黑暗

雷軍推第二代機器狗「鐵蛋」　提「電動智能汽車」暗示小米造車方向

軍演反制賴清德過境美國？陸外交部：將採取堅決有力措施捍衛主權

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」！女兒全目睹　怒砸行李箱卻無用

吃毒菇誤以為「撞到人」　男子嚇得問警：要被關幾天

陸烤鴨名店「全聚德」轉虧為盈！擺脫疫情「連虧3年」困境

陸男接「詐騙」電話帳戶憑空多62萬元　警：騙子幫你貸款

男子招募「敢死隊」計畫襲擊昆明派出所　命名「中國班加西工程」被逮

陸8月起公布「服務零售額」數據　全面反映消費市場

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

根本是「男聲」！陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

26歲KTV女員工「被同事剁碎」丟河道！2男2女被逮捕　動機超黑暗

雷軍推第二代機器狗「鐵蛋」　提「電動智能汽車」暗示小米造車方向

軍演反制賴清德過境美國？陸外交部：將採取堅決有力措施捍衛主權

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」！女兒全目睹　怒砸行李箱卻無用

吃毒菇誤以為「撞到人」　男子嚇得問警：要被關幾天

陸烤鴨名店「全聚德」轉虧為盈！擺脫疫情「連虧3年」困境

陸男接「詐騙」電話帳戶憑空多62萬元　警：騙子幫你貸款

男子招募「敢死隊」計畫襲擊昆明派出所　命名「中國班加西工程」被逮

陸8月起公布「服務零售額」數據　全面反映消費市場

台南某幼兒園傳不當管教　惡師猛扯！4歲女童摔地「嚇呆不敢動」

Lulu爸被坐霸王車…火辣女乘客「3600只付300元」！警逮到人了

根本是「男聲」！陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

LINE推出三大更新　「LINE FRIENDS」可愛頭貼免費用

新加坡面積小、資源少　競爭力卻超狂！內行點2原因：屌打全亞洲

快訊／52歲馬國賢當爸！嫩妻凌晨突破水　兒子「提早半個月出生」

預訂才能吃到！神秘「軟法堡」餐車往返台中彰化飄香　肉桂捲超強

岳東華扭傷已不用拐杖！潘志芳二軍本壘衝撞輕微腦震盪

雷雨嚇壞壯碩虎斑貓躲廁所趴地　奴才曝「平常睡姿大喇喇」

空軍飛彈影響戒護海巡艇　管碧玲：演習可攻錯！深信事後都會檢討

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

大陸熱門新聞

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

挖古墓突下大雨「3人中毒亡」盜墓團6人自首

妹子直播賣車「表情超痛苦」　網驚喊：電麻了

陸女運動員性別被質疑！傳遭取消世界排名

碧桂園若垮掉結局曝　對經濟震動「恐超恆大」

數字太難看了？　大陸：暫停公布青年失業率

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

陸男1原因被緬甸詐團拒收　回國下場更慘

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」

18歲兒沉迷女主播5個月刷光家產！爸氣到癌末慘無錢治

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

危機爆不停！陸國有房企也爆雷

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

更多熱門

相關新聞

賴清德稱台灣「不存在正式獨立」　國民黨批：台獨的借殼上市

賴清德稱台灣「不存在正式獨立」　國民黨批：台獨的借殼上市

副總統賴清德出訪美國時接受外媒採訪追問台獨議題，談及「不存在正式獨立」、「台灣是名為中華民國的主權獨立國家」。國民黨發言人林家興今（15）日對此表示，賴清德雖然屢屢改口，想要淡化他台獨金孫、麻煩製造者的形象，但他的最新說法「台灣名為中華民國」，其本質仍然是台獨的借殼上市，越描越黑反加深民眾與國際社會疑慮。

賴清德能繼承蔡英文路線嗎？

賴清德能繼承蔡英文路線嗎？

巴拉圭新任總統當面向賴清德承諾　「一定跟中華民國維持邦交」

巴拉圭新任總統當面向賴清德承諾　「一定跟中華民國維持邦交」

《彭博》指賴清德「總統選舉領先者」　他讚：國際最關注候選人

《彭博》指賴清德「總統選舉領先者」　他讚：國際最關注候選人

賴過境美國　 3地台商協會抗議

賴過境美國　 3地台商協會抗議

關鍵字：

軍演賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

今天鬼門開「4生肖連旺30天」：大發正財！

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面