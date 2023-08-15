軍演反制賴清德過境美國？陸外交部：將採取堅決有力措施捍衛主權

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

外媒《路透社》記者15日在中國大陸外交部記者會上提問，賴清德本周五返台之後，中國大陸方是否有計劃展開新一輪軍演。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應，中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌在例行記者會上提到，他們已經就賴清德過境竄美表明了中方的立場，「我願藉此機會再次重申，賴清德頑固堅持『台獨』分裂立場是徹頭徹尾的麻煩製造者。」

▼副總統賴清德出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）



汪文斌指出，美台勾連以過境為幌子，安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方的主權和領土完整，「事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華。」

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益當中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持『台獨』，不支持『兩個中國』或『一中一台』的承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持『台獨』分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。」

汪文斌還說，「中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」