如何為嬰兒添加副食品？少量多樣重營養　醫：練習吞嚥和咀嚼

▲蕭宇超醫師指出，研究顯示讓孩子盡早接觸易過敏食物，可漸進式地適應，反而更能降低引發過敏的機率。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

如何幫寶寶在母奶或嬰兒配方奶之外添加副食品？網路上充斥各派說法，讓爸爸媽媽不免心起疑問或迷思；花蓮慈濟醫院小兒部蕭宇超醫師強調，副食品最重要的目的是幫助寶寶銜接大人食物，脫離對奶的依賴，並降低對食物的過敏機率，他建議少量多樣化，逐步讓寶寶熟練吞嚥和咀嚼的能力，以正常發育生長。

傳統的副食品觀念是一次只餵一種食物，一種食物要持續吃三到七天，除了增加食物種類的速度相對緩慢，也可能導致寶寶吃膩；近年則提倡「少量多樣化」，蕭宇超醫師建議，副食品的添加順序可以從五穀根莖類、蔬菜及水果類，到蛋豆類，每個星期新添二至三種食物，並觀察寶寶吃完後是否出現明顯過敏症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭醫師指出，有些爸媽會特地把容易過敏的食物延遲添加到副食品中，例如牛奶、大豆、蛋、奇異果、草莓、芒果等等，但據研究結果顯示，讓孩子盡早接觸，可讓身體漸進式地適應這些食物，反而更能降低引發過敏的機率。

寶寶的牙齒還沒長完，可以咬食物嗎？是不是在長牙之前都只能吃泥狀食物？蕭宇超醫師表示，藏在牙床下的牙齒，已具備磨碎軟質食物的能力，因此可以依據孩子的吞嚥狀況調整食物粗細和質地。一般建議四個月至七個月大按時先以泥狀食物為主，七、八個月大時可改為軟質食物，到一歲以上將食材剪小塊即可，無須再讓寶寶避開需要咀嚼的食物，逐步訓練口腔肌肉，對孩子日後的語言發展相當重要。

由於純喝奶時期的寶寶是建議不喝水的，許多家長會有「何時能開始喝水」的疑問。蕭宇超醫師指出，當寶寶開始吃副食品的時候，因奶水比例減低，透過奶水補充到的水分自然也會減少，此時即需開始適量飲水，尤其寶寶越長越大，副食品佔整體飲食比例越高，水分攝取就要相對地增加。

開始吃副食品後卻便秘？從糞便中看到食物沒有被消化是正常的嗎？副食品中可以加入油或鹽？添加新食品後孩子就挑食卡關怎麼辦？為了更詳盡為爸爸媽媽們解惑，花蓮慈院將於八月十一日下午在協力講堂舉辦「爸媽教室」衛教講座，除了蕭宇超醫師教導「如何準備寶寶副食品」，還有兒童牙科醫師李嘉諭分享「嬰幼兒口腔保健」相關知識歡迎有興趣的民眾踴躍參加！

