吃毒菇誤以為「撞到人」　男子嚇得問警：要被關幾天

▲大陸一名男子吃毒菇誤以為「撞到人」，嚇得到警局報案。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

雲南每年都有誤吃野生菌產生幻覺的案例，日前又有男子到警局報案，稱自己在路上開車時，看到一個小男孩突然掉下來被自己撞到。不過經警方調查，發現他是吃了「見手青」，才會出現幻覺，結束這場烏龍報案。

據悉，當警察查看車內的行車記錄器時，只有紀錄男子正常駕駛在路上的畫面，並沒有像他所說的撞到人。

事後男子表示，自己前一天吃了「見手青」後，當天又吃了回鍋後的見手青。在警察詢問男子是否還有地方不舒服時，男子告訴警察自己出一些幻覺，並且看東西時都有重影，而且還會看到很多小人。

最後男子詢問警察，自己需要被關幾天，警察判斷，男子其實沒有撞到人，因為出現幻覺，才以為自己撞到人，便告知男子不用被關，才結束這場烏龍報案。

這些帶毒的野生菌，會對人們的神經產生短暫性的破壞，出現幻覺也是常有的事情。警方提醒，如果吃了野生菌出現嘔吐、頭暈、幻聽、幻視等，請立即催吐並緊急就醫治療，不然會有生命危險。

看完報導的網友在底下留言，「挺不錯，能自首說明還是有擔當」、「見手青到底多好吃，都想嚐嚐看了」，也有網友說，「這算不算危險駕駛」、「這種幻覺讓我想到毒品啊」。