她「下廚請前公婆」結果全死了　警證實：應是吃下世界最毒菇

▲被稱為史上最毒菇的「死帽菇」。(圖/翻攝自維基百科)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲維多利亞州日前發生一起食用有毒菇類後死亡的事件,當時負責下廚的48歲婦人因未食用而躲過一劫,卻造成她前夫的3名家人死亡、1人重傷,引發外界質疑是否為故意下毒。儘管婦人矢口否認,但警方仍要求她到警局接受訊問,同時表示對案件保持開放態度。

根據澳洲媒體news.com.au報導,現年48歲的派特森(Erin Patterson)7月29日親自下廚,邀請前夫的家人一起用餐。沒想到中午吃完飯後,派特森70歲的前公公帕特森(Don Patterson)與婆婆蓋兒(Gail)、婆婆66歲的妹妹希瑟(Heather Wilkinson)等3人在當晚出現嚴重中毒症狀,緊急送往醫院後仍宣告不治。

There’s a new twist in the homicide investigation into a fatal mushroom lunch. 7NEWS can reveal that the woman responsible has told police she purchased the mushrooms from a local shop. https://t.co/30uJp0TUZp @cassiezervos #7NEWS pic.twitter.com/6UZCO8pbBQ