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大陸 大陸焦點 特派現場

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

▲▼貓的報恩。（圖／翻攝自微博）

▲《貓的報恩》的主角小春，在一次上學途中救了一隻貓，結果被迫成為貓咪的新娘。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

電影《貓的報恩》中的一名女高中生救下一隻貓後，意外開啟了一趟奇幻冒險經歷。現實世界中，大陸一名女子近日竟也說，有一隻貓上門跟結婚，嚇得家人立刻將她送醫。經過診斷，原來是女子誤食毒菇所致。

綜合陸媒報導，雲南昆明市一名女子11日出現嚴重幻覺，並開始胡言亂語，被家人緊急送醫。當時，該名女子說，看見了「一堆金色的小貓咪」找她美容、展示美容技巧，還不斷有「新顧客」上門，甚至有一隻貓咪上門來跟她進行結婚登記。

經診治才知，原來該名女子吃了家人在樹林採摘的野生蕈菇。幸運的是，該名女子吃下的蕈菇毒性不強，經治療後已無大礙。若是誤食有毒蕈類，不僅會造成臟器的受損，嚴重者更有極高致死率。

▲▼蘑菇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全球被發現的真菌超過12萬種。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，全球被發現的真菌超過12萬種，其中能夠形成大型實體的僅6000多種，當中可食用的有2000多種，而大陸發現的食用蕈約為900多種，雲南幾乎全部都有，其中200多種是有毒的。

專家提醒，不要採集和食用不熟悉的蕈菇類；不論哪種野生蕈菇都不要涼拌吃，一定要炒熟煮透；吃完後如有不適，應立即前往正規醫療機構治療。

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