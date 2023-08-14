在地店家帶你吃喝high玩部落旅行





▲台東縣政府14日舉辦「台東部落食尚」及「我們+起來」計畫記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為推廣部落深度文化之美、促進部落產業多元發展，台東縣政府推動「台東部落食尚」及「我們+起來」計畫，並於14日舉辦記者會，分別為6間新增店家舉行授旗儀式及發布9組入選團隊。

饒慶鈴指出，自108年舉辦的「台東部落食尚」至去年已扶植23間店家，從緃谷、南迴、海岸、市區及離島5個面向展現豐富地域及文化故事性，今年再新增6間店家外，遊程更以推廣傳統技藝、文化脈絡、歲時祭儀規劃具特色走讀路線，讓遊客從山珍海味到遊程體驗，都能滿足不同需求。

另外，「我們+起來」計畫邁入第6屆，今年共有26個團隊申請補助計畫，9組團隊入選，除了原有的空間改造以外，還新增品牌建立項目，每案補助金額提高至30萬元，期盼藉此陪伴輔導部落實踐夢想、完成目標，並導入跨領域資源整合培育部落青年、串聯青年返鄉，創造地方特色與在地發展機會。

縣府原民處進一步說明，今年公布「台東部落食尚」6家業者為文化及特色代表的新晉店家，分別為「三個男人」長濱山海體驗、導覽及呈現原民無菜單風味餐食；「髒孩子工作室」發展在地食農特色，環境永續概念；「日出禾作」翻轉地方農業型態、友善土地栽種及永續生態；「伊塔原旅」以原民風為主題之旅宿及特色餐食會館；「深山野熊號」結合在地導覽體驗遊程；「部落沃客工作室」結合地方文化遊程體驗。

至於「我們+起來」計畫入選的9組團隊，分別為空間改造類7案：葉南州/金剛山文化藝術企業社、張豪傑/SALAMA翼飛沖天、高雲浩/巴勢拉杜工作室、林賢美/賢美工作坊、高國曦/Sinapayan青年工作站、周照瑩/不懂企業社、潘鈞偉/髒孩子工作室；品牌建立類2案：葉薇臻/屋法露工坊、章嘉慧/賽妃手作坊。

今年除了新增食尚店家，縣府在下半年還有許多重要計畫，包含9月部落食尚大賞暨記者會、10月份聯名阿米斯音樂節之台東部落食尚釀市集活動，並搭配部落食尚專屬「深度小旅行」，提供遊客深入了解部落文化及美食，透過與部落結合饗宴活動，更能體驗「台東部落食尚」魅力。